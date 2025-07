Tallinn Race toob purjetamisvõistluse pealinna südamesse

Tallinna Jahtklubi kommodoor Harri Mikk sõnas, et Tallinn Race eristub teistest regattidest just oma linnalähedase formaadi poolest. "Tallinnas on purjetamine on vaatajale nähtaval, emotsioonid vahetud ning mere ja linna vaheline piir hajub. Rõõm on näha, et see traditsioon on kasvanud osaks Tallinna suvisest spordikultuurist," ütles Mikk.

Tallinn Race on saanud Merepäevade lahutamatuks osaks alates 2010. aastast ning võimaldab pealtvaatajatel jälgida purjetamisvõistlusi vahetult kai äärest ja Lennusadama rõdult, nautides samal ajal ka festivali meeleolu ja kontserte. Tegemist on unikaalse purjetamisformaadiga, kus rajad on kaldale hästi nähtavad ning võistlusi saadab kohapealne kommentaator, kes aitab ka esmakordsel vaatajal spordiala põnevusest osa saada.

Regatt kuulub lisaks Merepäevade kavale ka Euroopa Spordipealinn Tallinn 2025 ametlikku programmi ning toob merele Eesti ja lähiriikide tipp-purjetajad.

Teiste seas stardivad võistlusel ka vennad Juuso ja Henri Roihu. Nende osalemine lisab Tallinn Race'ile kaalukust ja toob fookusesse kahemehepaatide tehniliselt nõudliku ja kiire klassi, mis on olümpial olnud kavas juba üle 20. aasta.

Tallinn Race purjetamisvõitslusel on võistlejad 7. erinevas paadiklaasis (Hansa 303, Optimist, RS Tera, RS Aero, RS Feva, 29er, 49er/FX) võistlejad pea sada.

Tallinn Race'i ajakava:

Reede

11.30 Regati avamine

13.00 Optimist, RS Feva, RS Tera ja Hansa 303 sõidud

15.30 29er, 49er, RS Aero sõidud

Laupäev

13.00 Optimist, RS Feva, RS Tera ja Hansa 303 sõidud

15.30 29er, 49er, RS Aero sõidud

Pühapäev

11.00 Optimist, RS Feva, RS Tera ja Hansa 303 sõidud

13.30 29er, 49er, RS Aero sõidud

18.00 Regati autasustamine