Nii Tribuntsov kui Jefimova võitsid EM-il poolfinaali Eesti rekordiga

Ujumine
{{1765048200000 | amCalendar}}
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel Poolas Lublinis püstitas Ralf Tribuntsov 50 meetri selilidistantsil uue Eesti rekordi ning pääses esimesena finaali, mõned minutid hiljem kordas seda 50 meetri rinnuliujumises ka Eneli Jefimova. Lisaks neile murdis end 200 meetri liblikujumises kaheksa parema sekka ka Kregor Zirk.

Tribuntsov läbis teises poolfinaalis kaks basseinipikkust ajaga 22,63, millega nihutas hommikul eelujumises püstitatud Eesti rekordit veel 0,23 sekundi võrra. Ühtlasi viis see ta kahe poolfinaali kokkuvõttes kiireima mehena pühapäevasesse finaali.

Tribuntsovi järel oli poolfinaalide teine itaallane Francesco Lazzari (+0,16) ning kolmas tšehh Miroslav Knedla (+0,24).

Jefimova kuulus ühte poolfinaali 50 meetri rinnulidistantsi mitmekordse maailmameistri Ruta Meilutytega ning oli Leedu ujumistähest 0,33 sekundit kiirem. Aeg 29,00 tähistab uut Eesti rekordit, senine tippmark paranes kümne sajandiku võrra.

Jefimova ja Meilutyte järel oli poolfinaalide kolmas naine Florine Gaspard (+0,47), väga hea ujumise tegi ka Egle Salu, kes viis oma isikliku rekordi 29,95 peale ning oli kahe poolfinaali kokkuvõttes kümnes.

Zirk sai 200 meetri liblikujumise teises poolfinaalis kirja aja 1.52,13, mis andis talle Noe Ponti (1.51,53), Krzysztof Chmielewski (1.51,66) ja Richard Martoni (1.52,10) järel neljanda koha. Sellest aga piisas, et aegade põhjal pühapäeva õhtul toimuvasse finaali pääseda. Esimese poolfinaali võitis Michal Chmielewski ajaga 1.51,66, Zirk oli kahe poolfinaali kokkuvõttes kuues.

Daniel Zaitsev lõpetas 50 meetri vabaltujumise esimese poolfinaali ajaga 21,41, mis andis talle 15. koha. Edasi finaali oleks viinud 21,08 ehk sama aeg, mis Ralf Tribuntsov ujus kuu aega tagasi Kohtla-Järvel Eesti rekordiks.

Meeste 50 meetri seliliujumise finaal toimub Lublinis pühapäeval kell 20.05, Jefimova läheb medalit püüdlema viis minutit hiljem ning Zirk hüppab basseini kell 20.57 algavas finaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

