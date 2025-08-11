X!

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

Autoralli
Thierry Neuville.
Thierry Neuville. Autor/allikas: Hyundai Motorsport Media
Autoralli

Valitsev autoralli maailmameister Thierry Neuville lubas hooaja viimastel rallidel rohkem riske võtta, sest ei usu, et on võimeline MM-tiitlit kaitsma.

Neuville hoidis Soome rallil veel laupäeva pärastlõunal teist kohta, kuid pudenes siis rehvilõhkemise tõttu kõrgest mängust ning saavutas lõpuks kuuenda koha. MM-sarja kokkuvõttes hoiab belglane viiendat kohta, kaotades liidrile Elfyn Evansile (Toyota) 51 ja lähimale konkurendile Ott Tänakule (Hyundai) 38 punktiga.

"Tõenäoliselt me sel aastal enam ei võitle tiitli nimel. Pigem kolmanda, neljanda või viienda koha nimel. Me saame sihtida üksikuid rallivõite, aga selleks peavad kõik asjad klappima," ütles Neuville ralliportaalile DirtFish.

"Ma ei tea, kuidas meil oleks võimalik veel konkureerida. Vahe [liidriga] on 51 punkti. Kolm-neli meest on kümne punkti sees, mis tähendab, et peaksime igalt järelejäänud etapilt kõigilt umbes kümme punkti tagasi võtma. Arvestades kõike, mida oleme viimasel ajal kogenud, siis on mul raske uskuda, et see oleks võimalik."

Viimati võitis Neuville MM-etapi mullu septembris Kreeka teedel. Sel hooajal kihutatakse veel Paraguays, Tšiilis, Kesk-Euroopas, Jaapanis ja Saudi Araabias.

"Mul ei ole nüüd enam midagi kaotada, nii et saan võtta rohkem riske ja minna rallivõite püüdma. See on minu eesmärk ülejäänud hooajaks," sõnas belglane.

Autoralli MM-sari jätkub augusti viimasel nädalavahetusel Paraguays.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

20:20

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

09.08

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega

03.08

Tänak: õnneks juhtusid kõik need asjad ühel nädalavahetusel

03.08

Rovanperä võttis kodustel teedel maksimumi, Toyotale viisikvõit

03.08

Soomes ühe punkti teeninud Tänak langes MM-sarjas neljandaks

02.08

Soome ralli 16. kiiruskatse osutus Hyundaidele katastroofiliseks

02.08

Rehvikontrollijale otsa sõitnud Tänakule määrati Soomes karm ajatrahv

31.07

Tänak: Soome ralli on nii nõudlik, siin on vaja täispaketti

31.07

Tänak oli Soome MM-ralli testikatsel neljas

31.07

Rally Estonia kuulub WRC kalendrisse ka järgmisel hooajal

29.07

Toyota pelgab Tänakut: tema hiljutised esitused on hirmsad

28.07

Solberg istub taas Rally2 auto rooli: tagasi reaalsusesse

25.07

Neuville soovib stardiprotseduuri muutmist

25.07

Tänak: Soome ralli on minu jaoks WRC hooaja parim

sport.err.ee uudised

22:26

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

22:06

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

21:50

ETV spordisaade, 11. august

21:22

Markkanen kollitas taas Belgiat

20:52

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

20:20

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

19:41

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

19:04

Arnover tõusis kiirendusspordi EM-sarjas kolmandaks

18:30

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

17:47

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

17:13

Ringrajasõitja Reimann näitas Assenis kõrget taset

16:41

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

16:19

Jörgen-Matthias Talviku ja Lucas Leok tegid Saksamaal tugeva nädalavahetuse

15:52

Augur Enemat jätkab Läänemere liigas täiseduga

15:20

Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans alustab Balti liiga hooaega

14:55

Itaalia meedia: Tunjov lahkub suvel Pescarast

14:32

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

13:31

Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

loetumad

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

14:32

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

18:30

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo