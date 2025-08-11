Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

Valitsev autoralli maailmameister Thierry Neuville lubas hooaja viimastel rallidel rohkem riske võtta, sest ei usu, et on võimeline MM-tiitlit kaitsma.

Neuville hoidis Soome rallil veel laupäeva pärastlõunal teist kohta, kuid pudenes siis rehvilõhkemise tõttu kõrgest mängust ning saavutas lõpuks kuuenda koha. MM-sarja kokkuvõttes hoiab belglane viiendat kohta, kaotades liidrile Elfyn Evansile (Toyota) 51 ja lähimale konkurendile Ott Tänakule (Hyundai) 38 punktiga.

"Tõenäoliselt me sel aastal enam ei võitle tiitli nimel. Pigem kolmanda, neljanda või viienda koha nimel. Me saame sihtida üksikuid rallivõite, aga selleks peavad kõik asjad klappima," ütles Neuville ralliportaalile DirtFish.

"Ma ei tea, kuidas meil oleks võimalik veel konkureerida. Vahe [liidriga] on 51 punkti. Kolm-neli meest on kümne punkti sees, mis tähendab, et peaksime igalt järelejäänud etapilt kõigilt umbes kümme punkti tagasi võtma. Arvestades kõike, mida oleme viimasel ajal kogenud, siis on mul raske uskuda, et see oleks võimalik."

Viimati võitis Neuville MM-etapi mullu septembris Kreeka teedel. Sel hooajal kihutatakse veel Paraguays, Tšiilis, Kesk-Euroopas, Jaapanis ja Saudi Araabias.

"Mul ei ole nüüd enam midagi kaotada, nii et saan võtta rohkem riske ja minna rallivõite püüdma. See on minu eesmärk ülejäänud hooajaks," sõnas belglane.

Autoralli MM-sari jätkub augusti viimasel nädalavahetusel Paraguays.