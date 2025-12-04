Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

Jefimova tunnistas, et esimene emotsioon basseinis oli tema jaoks šokk. "Aega nähes olin väga üllatunud, et käed seina alla 1.03 sain. Edasi ka pingelangus, et sain sellega lõpuks hakkama. Väga õnnelik tunne, palju emotsioone korraga," ütles õnnelik ujuja.

Kulla tõi Jefimovale aeg 1.02,82. Euroopa ajaloolises edetabelis on eestlannast kiirema aja ujunud vaid maailmarekordi omanik Ruta Meilutyte, kes sai 2013. aastal kirja 1.02,36. "Ma valetan, kui ütlen, et see [ujuda alla 1.03] ei olnud eesmärk," jätkas Jefimova. "Eelujumises ja poolfinaalis oli parandamisruumi, aga ajad olid väga head. Teadsin, et kui saan klappima, võib väga hea aeg tulla."

Ühtlasi kaitses Jefimova võiduga oma kahe aasta tagust EM-kulda. Otopenis võitis ta toona rahvusrekordit tähistanud 1.03,21-ga. "Tulla üks kord Euroopa meistriks on raske, tulla teist korda järjest on veel raskem; kõik ootavad sinult seda. Natuke olin närvis ikka, aga see tähendabki, et muretsen oma ujumise pärast ja tahan head tulemust näidata. Nagu näha, siis see närv ei seganud mind väga. Tuli ikka hästi välja," sõnas Jefimova.

Sealjuures tõdes kolmekordne Euroopa meister, et ujumine polnud sugugi täiuslik. "50 pööre oli ikka pikk libisemine, mu treener ütles ka, et küsis vaadates: "mis toimub?! Rääkisime ju kõik läbi!" Aga 50 pöördes oli mul maailmarekordi splitt, kui ma saaks kõik klappima... praegu olen selle ajaga täiesti rahul."

Esimest korda said tema ujumisele tiitlivõistlustel kaasa elada ka ema Svetlana ja väike õde Polina. "See on kirjeldamatu tunne, mu ema ja õde käisid mu võistlusi viimati vist viis aastat tagasi vaatamas. See oli ikka väga ammu. Kuulsin nii eelujumise, poolfinaali kui finaali ajal ema häält, sain kohe aru, et see on tema hääl ja tema karjub seal! Pärast medal kaelas minna neid kallistama oli vapustav," tõdes Jefimova.