Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali
Poolas Lublinis peetavatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel pääses Eneli Jefimova 100 m rinnuliujumises parima ajaga finaali.
Kui hommikul ujus Jefimova 1.03,44, siis poolfinaalis 1.03,28, mis jääb tema nimel olevale Eesti rekordile alla vaid seitsme sajandikuga.
Paremuselt teise aja ujus poolfinaalides belglanna Florine Gaspard (1.03,61) ja kolmanda britt Angharad Evans (1.03,97).
Naiste 100 m rinnuliujumise finaal on kavas kolmapäeva õhtul.
Toimetaja: Maarja Värv