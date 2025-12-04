X!

Jefimova pikal distantsil EM-finaali ei pääsenud

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Ujumine

Päev varem oma kolmanda EM-kulla võitnud Eneli Jefimova ei jõudnud Poolas Lublinis toimuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel neljapäeval 200 meetri rinnulidistantsil finaali.

Teises poolfinaalis esimesel rajal vette hüpanud Jefimova püsis sisuliselt kogu ujumise jooksul neljandal kohal ja lõpetaski samal positsioonil, ent aeg 2.23,10 polnud piisav, et teda reedel toimuvasse finaali viia. Jefimova nimel olev Eesti rekord on tunamullu ujutud 2.19,23.

Jefimova poolfinaalis olid eestlannast kiiremad Angharad Evans (2.18,84), Anna Elendt (2.19,50) ja Daria Asaftei (2.20,14). Esimeses poolfinaalis olid Jefimovast kiiremad veel kuus naist ehk kahe ujumise kokkuvõttes sai Jefimova kümnenda koha. Kiireim oli esimese poolfinaali võitnud iirlanna Ellie McCartney (2.18,81).

Laupäeval võistleb Jefimova Lublinis 50 meetri rinnulidistantsil, kus neljandas eelujumises on Evansi kõrval üheks tema konkurendiks ka kaasmaalanna Egle Salu.

Toimetaja: Anders Nõmm

