Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada
Kristjan Tamm langes Vietnamis Phan Thietis peetaval M15 kategooria ITF-i tenniseturniiril teises ringis konkurentsist välja.
Tamm (ATP 924.) kaotas teises ringis napilt üle tunni kestnud mängus 3:6, 1:6 turniiril seitsmendana asetatud ameeriklasele Braden Schikile (ATP 877.). Seejuures polnud Tammel mängu jooksul ühtegi murdepalli, Schick aga realiseeris kuuest murdevõimalusest neli.
Eelmisel nädalal Lõuna-Koreas M15 turniiri võitnud Schikile oli see seitsmes järjestikune võit.
