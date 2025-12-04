Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

Eelmisel nädalal Lõuna-Koreas M15 turniiri võitnud Schikile oli see seitsmes järjestikune võit.

Tamm (ATP 924.) kaotas teises ringis napilt üle tunni kestnud mängus 3:6, 1:6 turniiril seitsmendana asetatud ameeriklasele Braden Schikile (ATP 877.). Seejuures polnud Tammel mängu jooksul ühtegi murdepalli, Schick aga realiseeris kuuest murdevõimalusest neli.

