X!

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas

Kahevõistlus
{{1764396300000 | amCalendar}}
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Soomes Rukal toimuval kahevõistluse MK-etapil jäeti hüppevõistlus tugeva tuule tõttu pooleli, mistõttu pidi Kristjan Ilves suusasõitu startima 44. kohalt. Eestlane tegi sellegipoolest soliidse sõidu ja pälvis lõpuks 35. koha.

44. kohalt lähte saanud Ilves oli poolel distantsil kerkinud kahe koha võrra, aga tegi sõidu teises pooles kõva pingutuse ning kerkis lõpuks 35. kohale (+4.18,7).

Konkurentidest 14 sekundit varem teele asunud Johannes Lamparter teenis oma teise järjestikuse võidu, kui austerlane ületas finišijoone ajaga 24.04,7. Teise koha pälvis sakslane Julian Schmid (+32,7) ning esikolmikusse mahtus veel austerlane Thomas Rettenegger (+43,9).

Kahevõistluse MK-hooaeg jätkub pühapäeval, kui esmalt minnakse suusarajale. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 9.55.

Enne suusasõitu:

MK-hooaja teisel võistlusel jõudsid hüppe ära teha kümme sportlast, aga siis pandi võistlus kõva tuule tõttu pausile ning mõne minuti jooksul selgus, et hüppevõistlus jäetakse pooleli ning suusarajale minnakse proovivõistluse tulemuste põhjal.

See aga tähendab, et Kristjan Ilves saab suusasõiduks lähte suisa 44. kohalt, liidrist enam kui neli ja pool minutit hiljem.

Esimesena läheb rajale ka hooaja avavõistluse võitnud austerlane Johannes Lamparter, 14 sekundit hiljem saab lähte kaasmaalane Thomas Rettenegger ja temast omakorda 17 sekundit hiljem sakslane Julian Schmid. Minuti sees saavad lähte veel kuus võistlejat: Wendelin Thannheimer (+0.46), Franz-Josef Rehrl (+0.48), Florian Kolb (+0.49), Atsushi Narita (+0.53), Eemeli Kurttila (+0.59) ning Marco Heinis (+1.00).

Ilves mõistagi kõrgesse mängu ei sekku, kuid reedel näitas ta suusarajal suurepärast minekut ning on oodata suurt tõusu.

Enne hüppevõistlust:

Mullu MK-sarjas hüppemäel ebaõnnestunud ning üldarvestuses kümnenda koha pälvinud Ilves alustas tänavust hooaega suurepärase võistlusega, kui läks reedel suusarajale 11. kohalt, kuid realiseeris 7,5-kilomeetrise sõiduga neljanda koha.

"Hüppamine oli väga keeruline, aga võlusin ühe enam-vähem hüppe välja. Kahjuks ei ole leidnud veel selle mäega head tunnetust, päris maadlemine oli mäel. Aga kui võistlusnärv sisse tuli, suutsin midagi ära teha," ütles Ilves pärast reedest võistlust.

Ta sai kompaktvõistlusel liidrist lähte 40 sekundit hiljem, kui hüpe kanduks veidi kaugemale, võiks tugev suusataja ka kõrgesse mängu sekkuda. "Kõige olulisem on hüpped korda saada, siis võib kõigiga siin võistelda. Tuleb asjad hüppemäel klappima saada, loodetavasti [reedene] võistlus andis enesekindlust," sõnas Ilves.

Hooaja esimese võidu pälvis austerlane Johannes Lamparter, kes edestas sakslast Julian Schmidi 7,7 ja soomlast Ilkka Herolat 17,0 sekundiga. Eestlane jäi võitjast 19,5 sekundi kaugusele ja edestas omakorda norralast Jens Luraas Oftebrod 7,3 sekundiga.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

16:08

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

28.11

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile Uuendatud

27.11

Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

24.11

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

16.11

Koll: kui kõik tähed joonduvad, lähetame olümpiale 20 sportlast

11.11

Kahevõistluse MK-sarja üldvõitja hooaja algus jääb vahele

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

01.11

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

26.09

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

22.09

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

28.08

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

sport.err.ee uudised

16:37

Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Leedule

16:08

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

15:40

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

15:09

Jürgensi koduklubi sai lähirivaali üle magusa võidu

14:41

Kodus kaks väravat löönud Kuressaare jäi Premium liigasse püsima

14:18

Eesti suusatajad piirdusid Ruka sprindis kvalifikatsiooniga Uuendatud

14:07

Minnesota pani Colorado pikale võiduseeriale punkti

13:26

Audentese SG alistas kindlalt Leedu noored

13:19

Üheksas MM-tiitel tõstis Ogier' Loebiga samale pulgale

13:12

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

12:19

Eesti kurlingunaiskond pääses finaali ja kindlustas koha A-divisjonis

11:58

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

11:22

NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

10:45

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel hooaja esimese teatesõidus?

10:12

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

09:37

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

08:31

Tormis Laine tuli Copper Mountainil taas punktikohale

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

28.11

Petrõkina pälvis tagasitulekuvõistlusel neljanda koha

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo