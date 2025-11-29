Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas

44. kohalt lähte saanud Ilves oli poolel distantsil kerkinud kahe koha võrra, aga tegi sõidu teises pooles kõva pingutuse ning kerkis lõpuks 35. kohale (+4.18,7).

Konkurentidest 14 sekundit varem teele asunud Johannes Lamparter teenis oma teise järjestikuse võidu, kui austerlane ületas finišijoone ajaga 24.04,7. Teise koha pälvis sakslane Julian Schmid (+32,7) ning esikolmikusse mahtus veel austerlane Thomas Rettenegger (+43,9).

Kahevõistluse MK-hooaeg jätkub pühapäeval, kui esmalt minnakse suusarajale. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 9.55.

Enne suusasõitu:

MK-hooaja teisel võistlusel jõudsid hüppe ära teha kümme sportlast, aga siis pandi võistlus kõva tuule tõttu pausile ning mõne minuti jooksul selgus, et hüppevõistlus jäetakse pooleli ning suusarajale minnakse proovivõistluse tulemuste põhjal.

See aga tähendab, et Kristjan Ilves saab suusasõiduks lähte suisa 44. kohalt, liidrist enam kui neli ja pool minutit hiljem.

Esimesena läheb rajale ka hooaja avavõistluse võitnud austerlane Johannes Lamparter, 14 sekundit hiljem saab lähte kaasmaalane Thomas Rettenegger ja temast omakorda 17 sekundit hiljem sakslane Julian Schmid. Minuti sees saavad lähte veel kuus võistlejat: Wendelin Thannheimer (+0.46), Franz-Josef Rehrl (+0.48), Florian Kolb (+0.49), Atsushi Narita (+0.53), Eemeli Kurttila (+0.59) ning Marco Heinis (+1.00).

Ilves mõistagi kõrgesse mängu ei sekku, kuid reedel näitas ta suusarajal suurepärast minekut ning on oodata suurt tõusu.

Enne hüppevõistlust:

Mullu MK-sarjas hüppemäel ebaõnnestunud ning üldarvestuses kümnenda koha pälvinud Ilves alustas tänavust hooaega suurepärase võistlusega, kui läks reedel suusarajale 11. kohalt, kuid realiseeris 7,5-kilomeetrise sõiduga neljanda koha.

"Hüppamine oli väga keeruline, aga võlusin ühe enam-vähem hüppe välja. Kahjuks ei ole leidnud veel selle mäega head tunnetust, päris maadlemine oli mäel. Aga kui võistlusnärv sisse tuli, suutsin midagi ära teha," ütles Ilves pärast reedest võistlust.

Ta sai kompaktvõistlusel liidrist lähte 40 sekundit hiljem, kui hüpe kanduks veidi kaugemale, võiks tugev suusataja ka kõrgesse mängu sekkuda. "Kõige olulisem on hüpped korda saada, siis võib kõigiga siin võistelda. Tuleb asjad hüppemäel klappima saada, loodetavasti [reedene] võistlus andis enesekindlust," sõnas Ilves.

Hooaja esimese võidu pälvis austerlane Johannes Lamparter, kes edestas sakslast Julian Schmidi 7,7 ja soomlast Ilkka Herolat 17,0 sekundiga. Eestlane jäi võitjast 19,5 sekundi kaugusele ja edestas omakorda norralast Jens Luraas Oftebrod 7,3 sekundiga.