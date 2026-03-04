Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

Teder hüppas 84,5 meetrit ja teenis 105,0 punkti. Gustavson sai kirja 85 meetrit ja 92,6 punkti. See andis kokku 197,6 punkti ja hüppevooru järel kümnenda positsiooni. Starditi 1.20 pärast sakslasi.

Murdmaarajal, kus mõlemal võistlejal tuli läbida 7,5 kilomeetrit, pidi Eesti laskma mööda Soome duo ja see tähendas 11. kohta. Võitnud Saksamaa paarile Jonathan Gräbert - Felix Brieden kaotati kahe minuti ja 28,2 sekundiga.

Kolmapäeval olid kavas ka murdmaasuusatamise 10+10 km suusavahetusega sõidud juunioridele, kus Eesti võistlejad kõrgeid kohti ei saavutanud. Meestest oli Stefan Kivil 43., Oskar Lehto 51., Juss Leiner 57. ja Igor Snitsarenko 84. Ainsa naisena startinud Herta Rajas lõpetas 46. kohal.

Meestest moodustasid esikolmiku Emil August Longva (Norra), Marco Pinzani (Itaalia) ja Anton Kemppi (Soome), naistest pääsesid pjedestaalile Julie Sand-Hanssen (Norra), Luisa Dahlke (Saksamaa) ja Heidi Bucher (Austria).