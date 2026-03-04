X!

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

Kahevõistlus
Ruubert Teder
Ruubert Teder Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Kahevõistlus

Eesti kahevõistlejad Ruubert Teder ja Fred Gustavson teenisid Lillehammeris toimuvatel juunioride maailmameistrivõistluste paarisvõistuses 11. koha.

Teder hüppas 84,5 meetrit ja teenis 105,0 punkti. Gustavson sai kirja 85 meetrit ja 92,6 punkti. See andis kokku 197,6 punkti ja hüppevooru järel kümnenda positsiooni. Starditi 1.20 pärast sakslasi.

Murdmaarajal, kus mõlemal võistlejal tuli läbida 7,5 kilomeetrit, pidi Eesti laskma mööda Soome duo ja see tähendas 11. kohta. Võitnud Saksamaa paarile Jonathan Gräbert - Felix Brieden kaotati kahe minuti ja 28,2 sekundiga.

Kolmapäeval olid kavas ka murdmaasuusatamise 10+10 km suusavahetusega sõidud juunioridele, kus Eesti võistlejad kõrgeid kohti ei saavutanud. Meestest oli Stefan Kivil 43., Oskar Lehto 51., Juss Leiner 57. ja Igor Snitsarenko 84. Ainsa naisena startinud Herta Rajas lõpetas 46. kohal.

Meestest moodustasid esikolmiku Emil August Longva (Norra), Marco Pinzani (Itaalia) ja Anton Kemppi (Soome), naistest pääsesid pjedestaalile Julie Sand-Hanssen (Norra), Luisa Dahlke (Saksamaa) ja Heidi Bucher (Austria).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kahevõistluse uudised

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

16.02

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

16.02

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

13.02

Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

12.02

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

11.02

Piho usub Ilvese šanssi suure mäe võistlusel, aga alahinnata ei tasu ka favoriidikoormat

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha

11.02

Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

11.02

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

11.02

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

10.02

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

sport.err.ee uudised

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

19:42

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

19:38

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

19:31

VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga Uuendatud

19:12

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

18:47

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo