KUULA | "Võimla" heitis pilgu algavale talispordihooajale

Teisipäeval oli Vikerraadios spordiarutelusaade "Võimla". Saadet vedasid Kristjan Kallaste, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets.

Artti Aigro ja Marten Liiv on hooaja esimesed MK-stardid teinud, sel nädalal alustavad MK-hooaega Kristjan Ilves ning Eesti murdmaa- ja laskesuusatajad. Kaardistame olümpiahooaja ootused.

Eesti korvpallikoondis kohtub reedel MM-valikmängus Sloveeniaga. Kui suureks optimismiks annab põhjust koondise koosseis?

Jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina ja PPA vaidlus jõudis kohtusse. Kas meie esiväravavahile tehakse liiga?

Las Vegase etapp tegi vormel-1 sarja tiitliheitluse veelgi põnevamaks. Kergejõustikuliit tõmbas aastale joone alla ja tunnustas parimaid.