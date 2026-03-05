Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

Ilves lendas proovivõistlusel 120 meetrit ja teenis 115,6 punkti. Kõige säravama etteaste pakkus austerlane Thomas Rettenegger, kes sai kirja 129,5 meetrit ja 141,8 punkti. Talle järgnesid norralane Einar Luraas Oftebro (125 m; 136,5 p) ja jaapanlane Ryota Yamamoto (129 m; 134,2 p).

Milano Cortina taliolümpialt kolme kuldmedaliga naasnud Jens Luraas Oftebro oli kuues (117 m; 122,6 p) ning MK-sarja üldliider Johannes Lamparter jäi koos sakslase Richard Stenzeliga jagama kaheksandat kohta (117 m; 120,6 p).

Reedel kell 14.00 algab Gunderseni hüppevoor ja kell 17.35 suusasõit.