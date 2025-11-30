X!

Ilves: minu hüppevorm ei ole kindlasti nii kehv, kui võis tunduda

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Pühapäeval oli kahevõistlejatel Soomes Rukal kavas ühisstardist suusasõiduga MK-etapp. Suusasõidu järel oli Kristjan Ilves kuuendal kohal, kuid keeruliste ilmaolude tõttu jäeti hüppevoor ära ning võistlus tühistati.

Ilves püsis pühapäeval kolme jooksikut jälitanud grupi eesotsas ning teenis suusarajal lõpuks kuuenda koha. Hüppetorni mehed minna ei saanudki, sest tuul oli Rukal taas liiga tugev.

Ilvese sõnul oli ette näha, et pühapäevanevõistlus võib poolikuks jääda. "See, et eilne võistlus otsustati ära jätta, tuli mulle ehk väikese üllatusena, aga tänane mitte. Juba eilne ilmaennustus näitas, et tuleb väga tuuline päev," tõdes Ilves pressiteate vahendusel.

Nädalavahetusega tervikuna jääb aga Ilves üldjoontes rahule. "Isegi olukorras, kus maadlesin veidi oma hüpetega, alustasin neljanda kohaga. Kahju on PCR hüppest, mis jäi natukene liiga lühikeseks. Kindlasti osalt oli see minu enda viga, kuid olid ka väga rasked olud ja seal ei olnud kuigi palju teha."

Ilves vaatab põnevusega järgmiste MK-etappide suunas: "alles Trondheimis näeme, millised need jõuvahekorrad tegelikult on. Minu hüppevorm ei ole kindlasti nii kehv, kui esialgu võis tunduda. Murdmaasõidus tunnen end samuti enesekindlalt ja kindlasti on midagi veel sees ka," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

