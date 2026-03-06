X!

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

Kristjan Ilves.
Kristjan Ilves. Autor/allikas: Eero Vabamägi/Postimees
Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas maailmakarikaetapil Lahtis Gunderseni meetodiga võistlusel üheksanda koha.

Ilves sooritas hüppevõistlusel 122-meetrise ja 122,2 punkti väärt hüppe, millest enamat suutis 13 sportlast. Suusasõitu sai esimesena alustada MK-sarja üldliider Johannes Lamparter, kes hüppas 129,5 meetrit ja teenis 139,5 punkti. Võrreldes liidriga tuli Ilvesel 10 kilomeetri suusadistantsile minna minut ja üheksa sekundit hiljem.

Ilves tõusis suusarajal esimese ringiga kaheksandale kohale ja oli poolel maal kümnes. Kolmanda ringi lõpuks vedas eestlane kümnemehelist gruppi, mis kaotas esikuuikule umbes 45 sekundiga. Ilves andis viimase ringiga paar kohta ära ning jõudis finišisse üheksanda mehena, kaotust võitjale kogunes minut ja kuus sekundit.

Võistlejaterivi eesotsas heitlesid kogu distantsi vältel Lamparter, norrakad Jens Luraas ja Einar Luraas Oftebro ning soomlane Ilkka Herola. Finišisirgel näitasid Norra vennad võimu ja teenisid kaksikvõidu, kui esimesena ületas lõpujoone Jens ja teisena Einar (+3,3). Herola napsas viimase pjedestaalikoha (+10,3), jättes enda seljataha Lamparteri (+25,2), sakslase Johannes Rydzeki (+38,6) ja koondisekaaslase Otto Nittykoski (+57,4).

Esikuuiku ja Ilvese vahele mahtusid norralane Andreas Skoglund ja sakslane Vincent Geiger (mõlemad +1.04,9).

"Kokkuvõttes ei olnud tänane päev kõige hullem. Hüppemäel tundsin, et tegin natukene parema hüppe kui eile (neljapäeval - ERR), aga ikkagi vist natukene jääb otsa peal jalast puudu. Kehaasend ei ole ikka nii hea kui peaks olema. Sinna need meetrid jäävad," rääkis Ilves.

"Murdmaasõit oli päris hea. Eks ma seal sõitsingi seitsmenda koha peale. Lõpus ma ei oleks pidanud esimesena laskumisele minema. Kaks meest tulid minu tuulest välja ja said väikese edu sisse. Usun, et võtsin maksimumi ja tundub, et suusavorm on täitsa okei. Äkki saab Holmenkollenis hüppemäel parandused teha ja on võimalus kõrgemate kohtade eest võidelda," lisas ta.

Tegemist oli hooaja eelviimase MK-sõiduga. Järgmisena kogunetakse Oslos, kus 15. märtsil leiab aset viimane etapp.

