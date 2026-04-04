Prantsusmaa tippsportlased moodustasid ühisrinde: me ei tohi hüljata kahevõistlust

40 Prantsusmaa tippsportlast, kelle sekka kuuluvad nii suve- ja taliolümpiamängude medalistid kui ka teiste tiitlivõistluste medalistid, tegid ühisavalduse Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK) ja Prantsuse Alpide taliolümpia korralduskomiteele (COJOP), milles nõuavad kahevõistluse jäämist taliolümpiamängude programmi.

Prantsusmaa endised ja praegused tippsportlased kogunesid eelmisel nädalal Premanonis peetud suusahüppevõistlusel, et moodustada ühisrinne kahevõistluse olümpiakavva jäämiseks 2030. aasta Prantsuse Alpide taliolümpiaks. Teadupärast on ROK pikka aega olnud arvamusel, et kahevõistlus on vähepopulaarne ala, kus domineerivad üksikud riigid.

L'Equipe'i andmeil on ühispöördumisele alla kirjutanud teiste seas 1992. aastal kahevõistluses olümpiavõitjaks tulnud Fabrice Guy ja 2010. aastal Vancouveri olümpial võidutsenud Jason Lamy-Chappuis, aga ka praegused laskesuusatipud Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot ja Eric Perrot.

"Me ei tohi hüljata kahevõistlust," sõnas olümpiamedalistist kahevõistluse treener Sylvain Guillaume. "Kahevõistluse olümpiakavast maha võtmine tähendaks sisuliselt ala hääbumist, sest väheneksid nii rahastus kui ka taristu rajamine. Põhja suusaalade peres on neli distsipliini ja need kõik on olulised. Ei tohi unustada, et Prantsusmaa esimene olümpiamedal tuli just kahevõistluses. Ühe ala kadumine kahjustaks kogu süsteemi ega tooks teistele aladele midagi head juurde," lisas ta.

Ühispöördumises rõhutati, et naiste seas on kahevõistluse tase viimastel aastatel märgatavalt tõusnud ning aeg on küps lubada ka naised olümpiamängudel võistlustulle. "Viimasel juunioride MM-il osales 18 riiki ning pjedestaalikohad näitasid, et Saksamaa, Austria ja Norra domineerimisele on võimalik vastu hakata," seisis kirjas.

2030. aasta taliolümpiamängude võistlusprogramm kinnitatakse lõplikult 24. ja 25. juunil toimuval ROK-i istungil.