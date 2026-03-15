Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

Kristjan Ilves Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves teenis Oslos toimunud hooaja viimasel kahevõistluse maailmakarikaetapil 11. koha.

Hüppevõistluse 13. positsioonilt startinud eestlane oli poolel maal seltskonnas, kes võitles kaheksandale kohale, aga jäi lõpus mõnest konkurendist siiski maha. Kaotust võitjale kogunes minuti ja 40,6 sekundi jagu.

Juba hüppemäel selge edu sisse saanud austerlane Johannes Lamparter ei lasknud 10 km murdmaarajal kellelgi enesele kohtlikuks saada ja võitis ajaga 22.47,3. MK-sarja üldvõidu oli ta juba varem kindlustanud.

Teisena startinud Jens Luraas Oftebro (Norra) sel kohal ka lõpetas (+31,9). Heitluse kolmandale kohale võitis tema vend Einar Luraas Oftebro (Norra; +53,9), kes jättis neljandaks soomlase Ilkka Herola (+56,2).

Kaheksa hulka sõitsid hooaja viimasel etapil ka Otto Niittykoski (Soome; +1.11,1), Espen Andersen (Norra; +1.11,8), Thomas Rettenegger (Austria; +1.15,1) ja Johannes Rydzek (Saksamaa; +1.25,1).

Enne võistlust

Holmenkolleni mäel sooritas parima hüppe MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud austerlane Johannes Lamparter, kes lendas 136 meetrit ja teenis 137,5 punkti.

Enne 10 km murdmaasõitu edestab ta kodupubliku ees võistlevat Jens Luraas Oftebrod tervelt 48 sekundiga. Mäel paremuselt kolmanda sooritusega hakkama saanud soomlane Otto Niittykoski kaotab enne murdmaad täpselt minutiga.

Ilvese hüpe oli 53 võistleja konkurentsis paremuselt 13. Ta lendas 125 meetrit ja sai 114,3 punkti. Lamparterist pääseb ta rajale minut ja 33 sekundit hiljem koos sakslase Johannes Rydzekiga.

Enne viimast etappi hoiab Ilves MK-sarja üldarvestuses 12. kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kahevõistluse uudised

15:39

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

16.02

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

16.02

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

13.02

Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

12.02

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

11.02

Piho usub Ilvese šanssi suure mäe võistlusel, aga alahinnata ei tasu ka favoriidikoormat

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha

11.02

Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

sport.err.ee uudised

16:21

Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

15:39

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga Uuendatud

15:19

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

15:03

VAATA OTSE | Kas segateatesõidu võitja selgitavad taas Prantsusmaa ja Itaalia? Uuendatud

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14:02

VAATA OTSE | Kas superkarika kaotanud Flora saab Kaljult revanši? Uuendatud

13:48

Virves võitis Safari ralli WRC2 kategooria, Katsutale esimene täistabamus

13:07

Atlanta Hawksil on käsil NBA parim võiduseeria

12:07

Medvedev peatas Indian Wellsis esireket Alcarazi

11:19

Arsenal astus vaevu 16-aastase mängija toel tiitlile lähemale

11:01

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

10:34

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

10:04

Etapivõidu teeninud Del Toro jätkab Itaalias liidrina, Mihkels 80.

09:32

TÄNA OTSE | USA ja Kanada selgitavad veel ühe hokikulla saatuse

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

14.03

Galeriid | Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Naiste meistriliiga on tänavu ühtlasem kui varem

14.03

Tartu Ülikool kaotas ülikooliderbi, Kalev/Cramo jooksis Ventspilsist üle

14.03

ETV spordisaade, 14. märts

