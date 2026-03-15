Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

Hüppevõistluse 13. positsioonilt startinud eestlane oli poolel maal seltskonnas, kes võitles kaheksandale kohale, aga jäi lõpus mõnest konkurendist siiski maha. Kaotust võitjale kogunes minuti ja 40,6 sekundi jagu.

Juba hüppemäel selge edu sisse saanud austerlane Johannes Lamparter ei lasknud 10 km murdmaarajal kellelgi enesele kohtlikuks saada ja võitis ajaga 22.47,3. MK-sarja üldvõidu oli ta juba varem kindlustanud.

Teisena startinud Jens Luraas Oftebro (Norra) sel kohal ka lõpetas (+31,9). Heitluse kolmandale kohale võitis tema vend Einar Luraas Oftebro (Norra; +53,9), kes jättis neljandaks soomlase Ilkka Herola (+56,2).

Kaheksa hulka sõitsid hooaja viimasel etapil ka Otto Niittykoski (Soome; +1.11,1), Espen Andersen (Norra; +1.11,8), Thomas Rettenegger (Austria; +1.15,1) ja Johannes Rydzek (Saksamaa; +1.25,1).

Enne võistlust

Holmenkolleni mäel sooritas parima hüppe MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud austerlane Johannes Lamparter, kes lendas 136 meetrit ja teenis 137,5 punkti.

Enne 10 km murdmaasõitu edestab ta kodupubliku ees võistlevat Jens Luraas Oftebrod tervelt 48 sekundiga. Mäel paremuselt kolmanda sooritusega hakkama saanud soomlane Otto Niittykoski kaotab enne murdmaad täpselt minutiga.

Ilvese hüpe oli 53 võistleja konkurentsis paremuselt 13. Ta lendas 125 meetrit ja sai 114,3 punkti. Lamparterist pääseb ta rajale minut ja 33 sekundit hiljem koos sakslase Johannes Rydzekiga.

Enne viimast etappi hoiab Ilves MK-sarja üldarvestuses 12. kohta.