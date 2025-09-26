X!

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

Kahevõistlus
Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents
Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kahevõistlus

Norra kahevõistluse koondise treener Jan Schmid ütles ERR-ile, et parimas vormis Kristjan Ilvesel on tuleval hooajal suurepärane võimalus võtta oma karjääri esimene etapivõit MK-sarjas, kuid selleks peab ta hüppemäel stabiilsuse leidma.

Schmid ja teised Norra koondise taustajõud olid reedel Tallinnas, kui Eesti kahevõistlejad ja suusahüppajad pidasid hooajaeelse pressikonverentsi. Kahevõistluse treener Jan Schmid ütles, et Ilvese ettevalmistus on läinud üsnagi tavapäraselt.

"Ma olen tema treener olnud juba viis aastat ja tal on alati septembris periood, kus väsimus tuleb peale. Siis teeskleme, et ta on nädal aega haige, sest ta muidu väga tihti haigeks ei jää. Samas tähendab see, et ta ei puhka ka," rääkis treener. "Ma usun, et see on märk, et ta on kõvasti töötanud ja asjad on läinud plaanipäraselt. Meil on alati selline periood, kus saame veidi pidurit panna, et vaimselt ja füüsiliselt viimasteks kuudeks valmis olla."

Ilves saavutas maailma karika sarjas kolmel järjestikusel hooajal üldarvestuses viienda koha, kuid mullune hooaeg lõppes pettumust valmistava kümnenda kohaga. Eestlane oli suusarajal heas vormis, aga ta ei leidnudki hooaja vältel hüppevormi üles.

"Ta ei olnud kunagi nii heas vormis olnud, aga ta sattus spiraali, kus ta üritas nii väga oma hüpet parandada ja tahtis selle juures kõike kontrollida. Suusahüpe peab tulema automaatselt, mida rohkem sa sellele mõtled, seda keerulisemaks see läheb," sõnas Schmid. "Ta ei suutnudki seda lõpuks parandada ja see läks isegi halvemaks. Üritas siis veel ja see läks veelgi halvemaks."

"Põhiline asi on see, et sul oleks lõbus. Kui sul pole lõbus, ei lähe hästi. Me oleme veidi fookust muutnud, et ettevalmistus ei oleks lihtsalt eelmise aasta kordus," jätkas treener. "Maailm ei lõppe, kui sa hüppad võistlusel 80 meetrit, sa pead lihtsalt edasi liikuma ja uuesti proovima. Kui suudame seda teha, siis tuleb tal hea hooaeg."

Schmid ootab oma õpilaselt sel hooajal suuri saavutusi. "Eesmärk on mõistagi olümpia ja ma tahan, et ta oleks esigrupis, kes jahib võite ja pjedestaalikohti. Ta on selleks kõik ära teinud. Kui ta on selles grupis, astub ta pjedestaalile ja võiks oma esimese MK-etapi võita," ütles treener.

Kahevõistluse valitseja Jarl Magnus Riiber lõpetas mullu oma sportlaskarjääri ning töötab nüüd Norra koondise taustameeskonnas tehnilise konsultandina. Schmid ennustas, et Riiberi puudumisel läheb võistlus märksa taktikalisemaks.

"Põhiline asi on see, et rajal pole kedagi, kes on kohe alguses 45 sekundit ees. Sõidud tulevad taktikalised ja võideldakse võidu, mitte teise koha eest," rääkis treener. "Kristjani jaoks on see selge eelis. Tal on hea lõpuspurt ja kui ta juhtgrupis, võib ta taktikaliselt võita. Me ei ole trennides midagi muutnud, aga sinna gruppi jõudmine on esmatähtis."

Kahevõistluse MK-sari algab novembri lõpus Soomes Rukal, Milano Cortina olümpia toimub veebruaris.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

