Kahevõistluse olümpiatuleviku otsus lükati edasi

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) võistlusdirektori Lasse Otteseni sõnul on alaliit siiski optimistlik. Tema sõnul on täidetud kõik tingimused, mida ROK on eelkõige naiste kahevõistluse arendamiseks seadnud.

Praegu kuulub olümpiaprogrammi ainult meeste kahevõistlus. Naised ei saanud võistelda ka 2026. aasta Milano-Cortina taliolümpiamängudel. ROK on arutanud kahte võimalust - lisada naiste kahevõistlus 2030. aasta taliolümpiamängude kavva või eemaldada ala olümpiamängudelt täielikult.

Kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan ütles, et ala on viimastel aastatel teinud suuri edusamme ning tema hinnangul oleks olümpiaprogrammist välja jäämine arusaamatu.

Kahevõistluse üks peamisi probleemkohti on olnud väike osalevate riikide arv medalivõistluses. Sellest hoolimata usub Stuan, et ala säilitab oma koha olümpiamängudel.