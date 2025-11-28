X!

Ilves suusatas end MK-hooaja avaetapil neljandaks, võit Lamparterile

Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Karli Saul
Reedel tehti Soomes Rukal algust tänavuse kahevõistluse maailma karika sarja hooajaga ning Kristjan Ilves pälvis avavõistlusel neljanda koha. Hooaja esimese võidu pälvis austerlane Johannes Lamparter.

Ilves sooritas hüppevõistlusel 125-meetrise õhulennu, mille eest teenis 112,5 punkti ja sai 11. koha. Kompaktvõistlusel tähendas see, et Ilves alustas 7,5 km pikkust murdmaadistantsi hüppevõistluse parimast, austerlasest Thomas Retteneggerist 40 sekundit hiljem.

Ilves hakkas suusarajal head minekut ning kerkis viie kilomeetri peal seitsmendale kohale ning püüdis järgmise kilomeetriga veel ühe konkurendi kinni.

Eestlane tegi viimase pooleteise kilomeetriga tõeliselt vägeva lõpu ning kerkis veel kahe korra, teenides ajaga 17.57,7 kokkuvõttes neljanda koha, edestades taanlast Jens-Luraas Oftebrod enam kui seitsme sekundiga. Lõpuks kaotas ta esikoha pälvinud Johannes Lamparterile 19,5 sekundiga.

Lamparteri järel sai teise koha sakslane Julian Schmid, kes üritas veel suusasõidu viimases osas austerlast püüda, aga mullu MK-sarjas kolmandaks jäänud Lamparter ületas joone ajaga 17.38,2 ning sai hooaja esimese võidu. Schmid kaotas talle 7,7 sekundiga, esikolmikusse mahtus veel soomlane Ilkka Herola, kes kaotas võitjale 17,0 sekundiga ning edestas Ilvest vaid 2,5 sekundiga.

Ruka MK-etapp jätkub laupäeval, Gunderseni võistlusel minnakse hüppemäele kell 11.10 ning suusarajale kell 15.30. Mõlemad ülekanded on nähtavad ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2.

Enne hüppevõistlust:

Kahevõistluse MK-sarja hooaeg algab tavapäraselt Põhja-Soomes, kus võisteldakse järjest kolmel päeval. Reedel kogunevad maailma paremad kahevõistlejad alustuseks Ruka hüppemäele, kus saab paika järjestus hilisemaks murdmaasõiduks.

Neljapäeval peeti Rukal kaks suusahüpete treeningut, aga eelvõistlus lükati keeruliste tuuleolude tõttu reedele. Eelvõistlus toimub reedel enne suure mäe hüppevooru ning selle tulemusi kasutatakse siis, kui põhivõistlusel ei saa ühel või teisel põhjusel hüppevooru läbi viia.

Kristjan Ilvese kinnitusel tuleb eelseisev hooaeg huvitav ja vaatamata mitme tipu loobumisele tippspordist on konkurents jätkuvalt väga tugev.

"Kuna Jarl (Magnus Riiber - toim.) ja Jörgen Graabak lõpetasid, siin on puudu ka Vinzenz Geiger ja neid on veel, siis võidu peale läheb väga tihedaks. Aga vaatamata nende puudumisele midagi lihtsamaks kindlasti ei lähe ja tase on väga kõva hetkel – eriti just hüppemäel. Tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla kõrgete kohtade eest. Eks ole näha, mis nädalavahetusel saab, sest lubab keerulisi olusid ja kindlasti on ka õnnel oma faktor," ütles eelmisel MK-hooajal 10. koha saavutanud Ilves.

