X!

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

Kahevõistlus
Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents
Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kahevõistlus

Pärast mullust maailma karika sarja hooaega viiekordse üldvõitjana karjääri lõpetanud Jarl Magnus Riiber ütles ERR-ile, et Kristjan Ilvesel on potentsiaali võidelda MK-sarja üldvõidu ja olümpiavõidu eest.

27-aastane Riiber käis Tallinnas Norra koondise liikmena ning ütles, et tal on Eestist häid mälestusi. "Eestis on alati tore käia, siin on toredad inimesed. Mul on väga palju häid kogemusi," ütles ta ERR-ile.

Tõsise tervisemure tõttu mulluse hooaja järel sportlaskarjäärile kriipsu alla tõmmanud Riiber jäi siiski oma ala juurde ning töötab Norra koondise taustameeskonnas. "See on suur muudatus, üritan aidata neid, keda üritasin enne oma seljataga hoida. Aga ma naudin seda, et saan ikka sellest perest osa olla," lisas ta.

Üks nendest konkurentidest oli ka Kristjan Ilves, kes treenib jätkuvalt Norra koondisega koos. Nüüd kui Riiber enam järjest etapivõite ei kogu, peaks MK-sari olema palju lahtisem. "Murdmaasõit läheb kindlasti tihedamaks, sest enam ei ole ühte meest, kes stardib minut enne," rääkis Riiber. "See muudab grupidünaamikat ja suusasõit saab veelgi tähtsamaks. Olen Kristjanilt ka häid hüppeid näinud, loodetavasti on ta selles grupis sees. Usun, et see grupp tuleb umbes kümneliikmeline ja kõik võitlevad etapivõitude eest."

"[Ilvesel] on tõsiselt kõrge lagi, aga põrand langeb vahepeal päris madalale," jätkas Riiber. "Me peame keskenduma sellele, et ta oleks värske ja et tema kõrge tase oleks stabiilsem. Ta peaks olema üks neist, kes võitleb MK-sarja üldvõidu ja olümpiakulla eest. Mina ja [treener] Jan Schmid peame selle lahenduse välja mõtlema."

Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Riiber selgitas ERR-ile ka oma uusi tööülesandeid. "Minu töö on olla treenerite ja sportlaste vahel ja proovida luua neile toimiv tehniline pakett. Mina juhin seda protsessi, kuidas me paneme suusahüppetehnika ja varustuse koos toimima. Oleme näiteks Kristjani hüppetehnikat muutnud, see mõjutab ka seda, kuidas me tema varustust seadistame."

Pärast mullu Trondheimi MM-il lahvatanud kombinesooniskandaali on hüppevarustuse kontroll läinud rangemaks ja Riiberi sõnul on Norra koondisel veel selles osas palju tööd teha. "Suures pildis liigub kõik õiges suunas, järgitakse neid reegleid, mis kehtestati," ütles ta. "Aga nägime ka suvisel GP-l, et juunis olid ühed juhised, aga nad tegid suve jooksul neis muudatusi. See mõjutab varustust ja meil on vaja veel enne hooaega teha kõvasti tööd, et nende suurused täpselt õigeks saada."

Riiber lahkus alast täielikus tipus, olles kogunud MK-sarjas viis üldvõitu ning 11 MM-tiitlit. Samas jäi auhinnakappi ikkagi üks tühi koht, kus oleks võinud rippuda olümpiakuld. "Olen sellega rahu teinud. Minu jaoks oli eesmärk alati parim olla ja mul polnud vahet, kas tegemist oli MK-sarja, MM-i või olümpiaga," ütles ta. "

"Minu eesmärk oli iga nädalavahetus esikohal olla ja lõpetasin karjääri tundega, et tegin kõik, mis soovisin. Kui olümpiakuld oleks mind motiveerinud, oleks ma ühe hooaja veel teinud," lisas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kahevõistluse uudised

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

22.09

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

28.08

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

06.05

Norra kahevõistlustipp kaalub karjääri lõpetamist

14.04

Otepää kahevõistluse MK-etapp jahib rahvusvahelist jätkusuutlikkuse auhinda

10.04

Norra koondise juures treeniv Ilves saab uue hüppetreeneri

03.04

FIS lubas Norra kahevõistluse treeneri tagasi tööle

28.03

Ilves: on vaja sädet ja natuke uusi asju, aga igal juhul jätkan Norras

22.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja kümnendana

21.03

Ilves võitles end Lahtis suusarajal 15 kohta kõrgemale

20.03

Ilves maandus hooaja viimasel eelvõistlusel kolmandas kümnes

16.03

Herola võttis Riiberi hüvastijätuvõistlusel esimese võidu

16.03

VIDEO | Kuningas Riiber jättis kahevõistlusega hüvasti

sport.err.ee uudised

17:08

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

16:17

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

13:19

U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

12:44

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

12:06

Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

11:29

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

10:57

Tartus toimub nädalavahetusel vaatemänguline ronimisfestival

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

08:44

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

08:04

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo