Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

27-aastane Riiber käis Tallinnas Norra koondise liikmena ning ütles, et tal on Eestist häid mälestusi. "Eestis on alati tore käia, siin on toredad inimesed. Mul on väga palju häid kogemusi," ütles ta ERR-ile.

Tõsise tervisemure tõttu mulluse hooaja järel sportlaskarjäärile kriipsu alla tõmmanud Riiber jäi siiski oma ala juurde ning töötab Norra koondise taustameeskonnas. "See on suur muudatus, üritan aidata neid, keda üritasin enne oma seljataga hoida. Aga ma naudin seda, et saan ikka sellest perest osa olla," lisas ta.

Üks nendest konkurentidest oli ka Kristjan Ilves, kes treenib jätkuvalt Norra koondisega koos. Nüüd kui Riiber enam järjest etapivõite ei kogu, peaks MK-sari olema palju lahtisem. "Murdmaasõit läheb kindlasti tihedamaks, sest enam ei ole ühte meest, kes stardib minut enne," rääkis Riiber. "See muudab grupidünaamikat ja suusasõit saab veelgi tähtsamaks. Olen Kristjanilt ka häid hüppeid näinud, loodetavasti on ta selles grupis sees. Usun, et see grupp tuleb umbes kümneliikmeline ja kõik võitlevad etapivõitude eest."

"[Ilvesel] on tõsiselt kõrge lagi, aga põrand langeb vahepeal päris madalale," jätkas Riiber. "Me peame keskenduma sellele, et ta oleks värske ja et tema kõrge tase oleks stabiilsem. Ta peaks olema üks neist, kes võitleb MK-sarja üldvõidu ja olümpiakulla eest. Mina ja [treener] Jan Schmid peame selle lahenduse välja mõtlema."

Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Riiber selgitas ERR-ile ka oma uusi tööülesandeid. "Minu töö on olla treenerite ja sportlaste vahel ja proovida luua neile toimiv tehniline pakett. Mina juhin seda protsessi, kuidas me paneme suusahüppetehnika ja varustuse koos toimima. Oleme näiteks Kristjani hüppetehnikat muutnud, see mõjutab ka seda, kuidas me tema varustust seadistame."

Pärast mullu Trondheimi MM-il lahvatanud kombinesooniskandaali on hüppevarustuse kontroll läinud rangemaks ja Riiberi sõnul on Norra koondisel veel selles osas palju tööd teha. "Suures pildis liigub kõik õiges suunas, järgitakse neid reegleid, mis kehtestati," ütles ta. "Aga nägime ka suvisel GP-l, et juunis olid ühed juhised, aga nad tegid suve jooksul neis muudatusi. See mõjutab varustust ja meil on vaja veel enne hooaega teha kõvasti tööd, et nende suurused täpselt õigeks saada."

Riiber lahkus alast täielikus tipus, olles kogunud MK-sarjas viis üldvõitu ning 11 MM-tiitlit. Samas jäi auhinnakappi ikkagi üks tühi koht, kus oleks võinud rippuda olümpiakuld. "Olen sellega rahu teinud. Minu jaoks oli eesmärk alati parim olla ja mul polnud vahet, kas tegemist oli MK-sarja, MM-i või olümpiaga," ütles ta. "

"Minu eesmärk oli iga nädalavahetus esikohal olla ja lõpetasin karjääri tundega, et tegin kõik, mis soovisin. Kui olümpiakuld oleks mind motiveerinud, oleks ma ühe hooaja veel teinud," lisas ta.