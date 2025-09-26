Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

2021. aastast kolmel järjestikusel hooajal kahevõistluse maailma karika sarjas üldarvestuses viienda koha pälvinud Kristjan Ilves rääkis reedel hooajaeelsel pressikonverentsil, et tema ettevalmistus on läinud üpris hästi.

"Ütleksin, et olen üpris okeis seisus. Ei oska lubada, kui hea ma talvel olen, aga oleme oma parima ära teinud ja muutnud neid asju, mis eelmine hooaeg jäid häirima," ütles ta ERR-ile.

"Olen saanud oma töö ära teha, väga palju uusi asju katsetanud ei ole, olen treeningstruktuuri poole pealt järginud üpris samasuguseid asju," rääkis Ilves. "Loomulikult oli suur eesmärk, eriti hüppemäe poole vaadates, leida paremat fooni selle jaoks. Mitte, et oleks koht, kus lähed ja treenid enda pea hulluks, ajad detaile taga, et millimeetreid leida ja lõpuks kaotad suure pildi ära."

Ilvese mullune hooaeg ei olnud tema parim ning ta astus pjedestaalile vaid korra, kui saavutas detsembris Ramsaus am Dachsteinis tänu proovivooru tulemusele kolmanda koha. Hüppemägi oligi tema suurim probleem ning selleks hooajaks on tehtud palju tööd, et hüppamine lihtsamaks teha.

"Oleme keskendunud detailidele, mis ei ole nii tehnilised, vaid sellised, mis annavad hüppemäel kiirust juurde. Kas istud piisavalt otse, kuidas jalad liiguvad rajas. Väikesed asjad, kust on lihtne saada meetreid juurde," ütles kahevõistleja.

"Võib-olla oleme hüppetehnikalt natuke fookust ära võtnud, üritanud lihtsusega läheneda. Ma arvan, et see on toiminud. Suvi on olnud hüppemäel üles-alla, aga see on pigem tulnud sellest, kui on murdmaakoormused peale tulnud, siis ei saa kehast aru," lisas Ilves.

Kahevõistluse MK-sari algab novembri lõpus Soomes Rukal, Milano Cortina olümpia toimub veebruaris.