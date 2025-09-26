X!

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

Kahevõistlus
Suusahüppajate ja kahevõistlejate olümpiahooaja pressikonverents
Vaata galeriid
22 pilti
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves ütles ERR-ile, et on teinud tuleva olümpiahooaja eel piisavalt tööd nende asjade kallal, mis mullu teda häirisid.

2021. aastast kolmel järjestikusel hooajal kahevõistluse maailma karika sarjas üldarvestuses viienda koha pälvinud Kristjan Ilves rääkis reedel hooajaeelsel pressikonverentsil, et tema ettevalmistus on läinud üpris hästi.

"Ütleksin, et olen üpris okeis seisus. Ei oska lubada, kui hea ma talvel olen, aga oleme oma parima ära teinud ja muutnud neid asju, mis eelmine hooaeg jäid häirima," ütles ta ERR-ile.

"Olen saanud oma töö ära teha, väga palju uusi asju katsetanud ei ole, olen treeningstruktuuri poole pealt järginud üpris samasuguseid asju," rääkis Ilves. "Loomulikult oli suur eesmärk, eriti hüppemäe poole vaadates, leida paremat fooni selle jaoks. Mitte, et oleks koht, kus lähed ja treenid enda pea hulluks, ajad detaile taga, et millimeetreid leida ja lõpuks kaotad suure pildi ära."

Ilvese mullune hooaeg ei olnud tema parim ning ta astus pjedestaalile vaid korra, kui saavutas detsembris Ramsaus am Dachsteinis tänu proovivooru tulemusele kolmanda koha. Hüppemägi oligi tema suurim probleem ning selleks hooajaks on tehtud palju tööd, et hüppamine lihtsamaks teha.

"Oleme keskendunud detailidele, mis ei ole nii tehnilised, vaid sellised, mis annavad hüppemäel kiirust juurde. Kas istud piisavalt otse, kuidas jalad liiguvad rajas. Väikesed asjad, kust on lihtne saada meetreid juurde," ütles kahevõistleja.

"Võib-olla oleme hüppetehnikalt natuke fookust ära võtnud, üritanud lihtsusega läheneda. Ma arvan, et see on toiminud. Suvi on olnud hüppemäel üles-alla, aga see on pigem tulnud sellest, kui on murdmaakoormused peale tulnud, siis ei saa kehast aru," lisas Ilves.

Kahevõistluse MK-sari algab novembri lõpus Soomes Rukal, Milano Cortina olümpia toimub veebruaris.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kahevõistluse uudised

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

22.09

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

28.08

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

06.05

Norra kahevõistlustipp kaalub karjääri lõpetamist

14.04

Otepää kahevõistluse MK-etapp jahib rahvusvahelist jätkusuutlikkuse auhinda

10.04

Norra koondise juures treeniv Ilves saab uue hüppetreeneri

03.04

FIS lubas Norra kahevõistluse treeneri tagasi tööle

28.03

Ilves: on vaja sädet ja natuke uusi asju, aga igal juhul jätkan Norras

22.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja kümnendana

21.03

Ilves võitles end Lahtis suusarajal 15 kohta kõrgemale

20.03

Ilves maandus hooaja viimasel eelvõistlusel kolmandas kümnes

16.03

Herola võttis Riiberi hüvastijätuvõistlusel esimese võidu

16.03

VIDEO | Kuningas Riiber jättis kahevõistlusega hüvasti

sport.err.ee uudised

17:08

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

16:17

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

13:19

U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

12:44

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

12:06

Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

11:29

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

10:57

Tartus toimub nädalavahetusel vaatemänguline ronimisfestival

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

08:44

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

08:04

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo