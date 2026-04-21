Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

Leinan Lund saavutas 2021. aastal Oberstdorfis, esimest korda MM-il toimunud naiste võistlusel hõbemedali. 2024. aastal tuli ta maailma karika sarja kokkuvõttes kolmandaks ning teenis alates 2021. aasta talvest MK-sarjas kolm etapivõitu ning kokku 13 pjedestaalikohta.

Viimasel kahel hooajal ta ei saanud raske põlvevigastuse tõttu võistelda ja 26-aastane norralanna teatas esmaspäeval, et lõpetab oma eduka karjääri.

"Pärast kaheaastast taastumist olen otsustanud oma karjääri kahevõistlejana lõpetada. Mul on olnud tõususid ja mõõnasid ning iga osa sellest on mind kujundanud selliseks, nagu ma täna olen. Olen tõeliselt tänulik kõige eest, mida saavutanud olen," kirjutas norralanna.

"Olen roninud välja tõeliselt sügavatest orgudest ja jõudnud kõrgetesse tippudesse, mida poleks suutnud ilma minu taga oleva meeskonnata. Minu karjäär oli küll lühike, kuid see-eest kogemuste, rõõmu ja saavutuste poolest äärmiselt sisukas," lisas ta.