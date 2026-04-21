X!

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

Kahevõistlus
Mari Leinan Lund
Mari Leinan Lund
Kahevõistlus

2021. aastal kahevõistluse MM-il hõbemedali võitnud norralanna Mari Leinan Lund teatas, et enam tipptasemel võistlustulle ei naase.

Leinan Lund saavutas 2021. aastal Oberstdorfis, esimest korda MM-il toimunud naiste võistlusel hõbemedali. 2024. aastal tuli ta maailma karika sarja kokkuvõttes kolmandaks ning teenis alates 2021. aasta talvest MK-sarjas kolm etapivõitu ning kokku 13 pjedestaalikohta.

Viimasel kahel hooajal ta ei saanud raske põlvevigastuse tõttu võistelda ja 26-aastane norralanna teatas esmaspäeval, et lõpetab oma eduka karjääri.

"Pärast kaheaastast taastumist olen otsustanud oma karjääri kahevõistlejana lõpetada. Mul on olnud tõususid ja mõõnasid ning iga osa sellest on mind kujundanud selliseks, nagu ma täna olen. Olen tõeliselt tänulik kõige eest, mida saavutanud olen," kirjutas norralanna.

"Olen roninud välja tõeliselt sügavatest orgudest ja jõudnud kõrgetesse tippudesse, mida poleks suutnud ilma minu taga oleva meeskonnata. Minu karjäär oli küll lühike, kuid see-eest kogemuste, rõõmu ja saavutuste poolest äärmiselt sisukas," lisas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

kahevõistluse uudised

13:54

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

04.04

Prantsusmaa tippsportlased moodustasid ühisrinde: me ei tohi hüljata kahevõistlust

31.03

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha

15.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja 11. kohaga

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

16.02

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

16.02

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

13.02

Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

12.02

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

sport.err.ee uudised

15:52

Hurricanes alistas teisel lisaajal Senatorsi, Oilers sai Ducksi üle võidu

15:46

Karelson kaotas EM-il kaheksandikfinaalis Uuendatud

15:13

Nool: EOK maine ei ole kunagi nii madalal olnud kui praegu

14:47

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

13:54

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

13:23

Komissarov skooris Leedus ühe puutega väljastpoolt karistusala

12:51

Vilaski kestvuskrossi ja Sandman etapivõidu teenis Joosep Pärn

12:12

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

11:39

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: kuidas suhtute spordiväljakul huligaansustesse? Uuendatud

10:58

Rahvakrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sai esmakordse võitja

10:45

Laidy Proosväli võitis Hispaanias ultrajooksu

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

09:42

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

09:09

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

07:24

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

