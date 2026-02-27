Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

Ilves maandus kahevõistluse maailma karika sarja ajaloo esimesel lennumäe võistlusel 192 meetri kaugusel ja sai hüppe eest 171,3 punkti, mis oli võrdne Franz-Josef Rehrliga. Eestlane ja austerlane läksid suusarajale liidrist Johannes Lamparterist 48 sekundit hiljem.

Lamparter tegi lausa 236,5-meetrise lennu ja sai 207,6 punktiga esikoha. Kuus sekundit hiljem sai rajale lähte prantslane Marco Heinis (233,5 m; 202,6 p), temast omakorda kuus sekundit hiljem soomlane Ilkka Herola (213 m; 200 p).

7,5 km suusasõiduga tõusis Ilves kolm kohta ja ületas finišijoone 12. mehena. Põnevas lõpuheitluses edastas Herola Lamparterit kõige napimalt, vaid 0,1 sekundiga. Ilves kaotas soomlasele lõpuks 27,7 sekundiga. Herolale on see hooaja esimeseks MK-etapivõiduks.

"See on võitmiseks eriline paik," sõnas Herola võistluse järel. "Kui keegi oleks mulle viis aastat tagasi öelnud, et teenin võidu pärast lennumäel hüppamist, ei oleks ma seda uskunud. Olen sõnatu!"

Kolmandaks tuli Johannes Rydzek (+16,2), neljandaks Einar Luraas Oftebro (+16,3) ning viiendaks Milano Cortina olümpial nii normaalmäel kui ka suurel mäel kulla võitnud Jens Luraas Oftebro.