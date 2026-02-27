X!

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

Kahevõistlus
{{1772185920000 | amCalendar}}
Kristjan Ilves.
Kristjan Ilves. Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves teenis Austrias Kulmis toimunud MK-sarja uudsel lennumäe kompaktvõistlusel 12. koha.

Ilves maandus kahevõistluse maailma karika sarja ajaloo esimesel lennumäe võistlusel 192 meetri kaugusel ja sai hüppe eest 171,3 punkti, mis oli võrdne Franz-Josef Rehrliga. Eestlane ja austerlane läksid suusarajale liidrist Johannes Lamparterist 48 sekundit hiljem.

Lamparter tegi lausa 236,5-meetrise lennu ja sai 207,6 punktiga esikoha. Kuus sekundit hiljem sai rajale lähte prantslane Marco Heinis (233,5 m; 202,6 p), temast omakorda kuus sekundit hiljem soomlane Ilkka Herola (213 m; 200 p).

7,5 km suusasõiduga tõusis Ilves kolm kohta ja ületas finišijoone 12. mehena. Põnevas lõpuheitluses edastas Herola Lamparterit kõige napimalt, vaid 0,1 sekundiga. Ilves kaotas soomlasele lõpuks 27,7 sekundiga. Herolale on see hooaja esimeseks MK-etapivõiduks.

"See on võitmiseks eriline paik," sõnas Herola võistluse järel. "Kui keegi oleks mulle viis aastat tagasi öelnud, et teenin võidu pärast lennumäel hüppamist, ei oleks ma seda uskunud. Olen sõnatu!"

Kolmandaks tuli Johannes Rydzek (+16,2), neljandaks Einar Luraas Oftebro (+16,3) ning viiendaks Milano Cortina olümpial nii normaalmäel kui ka suurel mäel kulla võitnud Jens Luraas Oftebro.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

16.02

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

16.02

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

13.02

Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

12.02

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

11.02

Piho usub Ilvese šanssi suure mäe võistlusel, aga alahinnata ei tasu ka favoriidikoormat

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha

11.02

Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

11.02

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

11.02

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

10.02

Ilves näitas ka teisel treeningul väga häid hüppeid

09.02

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

sport.err.ee uudised

19:40

VAATA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga Uuendatud

19:18

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

18:51

Werderi väravavahtide treener: Heina taheti talvel mitmelt poolt

18:09

Vassiljev superkarika eel: loodame, et mäng on finaali vääriline

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

16:57

Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

15:37

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

15:23

"Vabariigi terviseks!" algatusega tehti maakerale kaks tiiru peale

14:49

Manchester City ja Madridi Real kohtuvad kaheksandikfinaalis

14:13

Malõgina näitas veerandfinaalis maailma 144. reketile koha kätte

13:51

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

13:49

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali Uuendatud

13:18

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

12:28

Märt Ibrus: Eesti spordielus on perekondadel aina suurem roll kanda

11:31

VIDEO | Toyota testib uue kerega prototüüpi

10:59

Miss Valentine'i noorimad võistlejad on juba medalid kaela saanud

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo