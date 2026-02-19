Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

Milano Cortina taliolümpial võitsid kahevõistluse meeskondliku sprindivõistluse norralased Jens Luraas Oftebro ja Andreas Skoglund. Kristjan Ilves ja Ruubert Teder said 11. koha.

Hommikuses hüppevoorus lendas pigem tugevas lumesajus eestlastest esimesena mäest alla Ruubert Teder, kes tegi võrreldes individuaalvõistlustega tagasihoidliku õhulennu, saades kirja 100 meetrit ja 65 punkti. Kristjan Ilves oli taas suurepärases vormis. Ta sooritas teises voorus võistluse kõige parema hüppe, kui lendas 127 meetrit ja teenis 126,2 punkti.

Eesti paar teenis kokkuvõttes 191,2 punkti ja sai 14 võistkonna konkurentsist 10. koha. Esikohale tulid sakslased Johannez Rydzek ja Vinzenz Geiger, neile järgnesid Norra, Jaapani, Soome ja Austria paarid.

"Kahju, et kaks konkurenti [Tšehhi ja Sloveenia] on meist kümme sekundit ees. See on natukene kehv, aga eks vaatab. Praegust ilma hinnates võib siin suuskadega nii õnnestuda kui ka täielikult kukkuda. Peab tugevalt sõitma," ütles Ilves hüppevõistluse järel. "Ruubertist on natukene kahju. Nägin, et tal oli tahet natukene liiga palju, aga ta on tubli poiss. Ei ole lihtne, kui olümpial on tiimivõistlus ja närv tuleb sisse," lisas ta.

"Tingimused olid rasked. Neid muuta ei saa, aga minu enda sooritus jäi ka tegemata. See on minu jaoks olümpial kõige olulisem võistlus, et mitte Kristjanit alt vedada ja teha ise hea sooritus," rääkis Teder.

Pärastlõunal läbisid paarid suusarajal vaheldumisi 1,5 km pikkuseid ringe ning kokku sõideti 15 kilomeetrit. Eestlased alustasid suusasõitu minut ja 14 sekundit pärast liidreid.

Esimesena rajale pääsenud sakslased hoidsid konkurente seljataga kaks ringi. Kolmandal ringil moodustus suurem juhtgrupp, kuhu kuulusid lisaks Saksamaale veel Norra, Austria, Soome ja Jaapan. Sama viisik sõitis koos kuniks seitsmenda ringini, kus sakslane Vinzenz Geiger ja jaapanlane Ryota Yamamoto põrkasid omavahel kokku ja pudenesid medaliheitlusest.

Viimaseks ringiks olid Norra ja Soome suutnud Austriaga vahe sisse teha. Jens Luraas Oftebro ja Eero Hirvonen otsustasid kullavõitja finišisirgel, kus Oftebro suutis soomlast napilt edestada (+0,5). 25-aastane Oftebro võitis Milano Cortina mängudel kõik kolm võistlust, kokku on tal auhinnakapis neli olümpiakulda ja üks -hõbe.

Johannes Lamparter tõi Austria kolmandana üle finišijoone (+22,3). Kuue parema hulka mahtusid veel Itaalia (+1.03,5), Saksamaa (+1.06,1) ja Jaapan (+1.36,7). Teder ja Ilves sõitsid kogu distantsi esikümne piirimail ning finišisse jõuti 11. paarina, kaotust võitjale kogunes neli minutit ja neli sekundit.

Milano Cortina mängudel võitis kahevõistluses medali vaid kolm riiki: Norra saavutas kolm kulda, Austria teenis kaks hõbedat ja ühe pronksi ning Soome sai ühe hõbeda ja kaks pronksmedalit.

Enne võistlust:

Alates Nagano mängudest 1998. aastal kuni Pekingi mängudeni 2022. aastal võisteldi meeskonnavõistluses neljakesi, ent Milano Cortina mängudel pääseb võistlustulle vaid kaks meest.

Eestit esindavad individuaalselt normaalmäe võistlusel kuuenda ja suure mäe võistlusel seitsmenda koha saavutanud Kristjan Ilves ning 16-aastane olümpiadebütant Ruubert Teder, kes sai normaalmäel 34. koha. Suurel mäel piirdus ta hüppevooruga.

Stardinimekirjas on kokku 14 paari. Milano Cortinas juba kaks kuldmedalit võitnud norralane Jens Luraas Oftebro võistleb koos Andreas Skoglundiga. Austria eest on väljas Stefan Rettenegger ja Johannes Lamparter, Saksamaad esindavad Johannez Rydzek ja Vinzenz Geiger ning Soome paneb välja Eero Hirvoneni ja Ilkka Herola.