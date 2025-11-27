Ilves MK-hooaja eelõhtul: tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla

Maailma kahevõistluse paremik on alustanud MK-sarja juba viimased kümmekond aastat Põhja-Soomes ja erandiks pole ka saabuv talv. Ruka võõrustab MK-etappi reedest kuni pühapäevani.

Neljapäeval peeti ametlikud hüppetreeningud suurel mäel ja tuuleolud keerutavad.

"Ettevalmistus on siiani läinud päris normaalselt. Oleme saanud natuke hüpata ja varustust testida. Loomulikult algus siin kõige parem ei olnud, sest keerulised olud olid täna ametlikus treeningus ja sain kogeda natuke ebaõnne ja halba hüppamist. Arvan, et siit tuleb teha väiksed muutused ja homme kindlasti paremini teha," rääkis Ilves neljapäeval.

Ilvese kinnitusel tuleb eelseisev olümpiahooaeg huvitav ja vaatamata mitme tipu loobumisele tippspordist on konkurents jätkuvalt väga tugev.

"Kuna Jarl (Magnus Riiber - toim.) ja Jörgen Graabak lõpetasid, siin on puudu ka Vinzenz Geiger ja neid on veel, siis võidu peale läheb väga tihedaks. Aga vaatamata nende puudumisele midagi lihtsamaks kindlasti ei lähe ja tase on väga kõva hetkel – eriti just hüppemäel. Tuleb väga hästi hüpata, et üldse löögihoos olla kõrgete kohtade eest. Eks ole näha, mis nädalavahetusel saab, sest lubab keerulisi olusid ja kindlasti on ka õnnel oma faktor," ütles eelmisel MK-hooajal 10. koha saavutanud eestlane.

Hooaja esimest etappi näeb otseülekandes ETV2-s reedest pühapäevani. Reedel algab otseülekanne hüppevõistlusest kell 13.10 ja suusasõidust kell 16.10.