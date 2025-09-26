Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

Kolm eelmist hooaega MK-sarjas viiendal kohal lõpetanud Ilves möödunud talvel parimas vormis ei olnud ning jõudis pjedestaalile vaid korra, kui oli vahetult enne jõule Ramsaus kolmas. Kokkuvõttes saavutas ta MK-sarjas kümnenda koha.

"Plaan selleks hooajaks oli üpris erinev," kinnitas Ilves reedel ERR-i spordiuudiste stuudios. "Eelmine hooaeg oli hüppemäel liiga palju detaile, piitsutasin ennast võib-olla liiga palju. Võtsime suusahüppamise lahti niimoodi, et on hoovõtt, äratõuge, lend ja see on kõik. Tegime nii lihtsaks, kui on võimalik ja ma loodan, et see toob edu ka. Tunnen, et hüppemäel on lihtsam ka, kui peas ei ole sada asja. Me ei ole kvaliteeti langetanud, lihtsalt natuke teistsugune lähenemine."

Eelmise nädala lõpus osales Ilves järgmise aasta olümpiaradadel Val di Fiemmes toimunud kahevõistlejate suvise GP-sarja viimasel etapil, kus saavutas 22. koha. MK-sari algab novembri lõpus Soomes Rukal.

"Tulemuslikult ei olnud mitte midagi erilist, aga miks me üldse Val di Fiemmesse kohale läksime: anda uued FIS-i mõõdud, uued reeglid enda jaoks selgeks teha; kuidas see kombekontroll üldse käib," tõdes Ilves. "Võistlus ise oli teisejärguline, tulin suurte mahtude pealt. Hüppemäel polnud ka kombede jaoks võib-olla väga valmis. Üritasime turvaliste kombedega minna võistlema, aga oli näha, et teistel on palju paremad asjad seljas. Väikesed asjad, aga oli näha, et me ei olnud seal tulemuse tegemiseks. Hüppemäed saime ära proovida, need olid üpris jalakohased," kinnitas kahevõistleja.

"Sain seda paljuräägitud hargivahet ühe sentimeetri võrra allapoole, ehk kandepinda juurde. Meil on üleval nüüd uued reeglid, sa ei saa seda kombet väga palju üles sikutada enne kontrolli minekut. Mida allpool see mõõt on, seda lihtsam - juba vähem närvesöövam -, on kontrollist läbi saada," lisas ta.

Milano-Cortina olümpiamängud toimuvad järgmise aasta 6.-22. veebruarini ning Ilves on hooaja eel oma eesmärkides kindel. "Ma ise olen üpris realistlik inimene. Loomulikult on eesmärgid olla pjedestaalil, nii on alati olnud. Näen ennast sportlasena selles vaates, et olen selleks võimeline. Loomulikult ei ole see elu nii lihtne, alati on tagasilööke," rääkis Ilves.

"Julge on öelda, et kui medalit ei võida, on see täielik ebaõnnestumine, aga samas mu mõtted lähevad sinna suunda. Tahan seal olla ja olen selle nimel aastaid panustanud. Ma ei ela ka päris illusioonides, näen, kui tihe seal praegu [konkurents] on. Esiteks pean ise õnnestuma, teiseks peab mul olema tipptasemel varustus ja hea päev. Aga näen, et füüsiliselt on see võimalik ja sportlasena on see täiesti tehtav," lisas Ilves.