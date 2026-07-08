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Norra kahevõistleja: on oht, et see spordiala sureb välja

Kahevõistlus
Jens Luraas Oftebro (vasakul) ja Andreas Skoglund
Jens Luraas Oftebro (vasakul) ja Andreas Skoglund Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kahevõistlus

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas kahevõistluse taliolümpiamängude kavast välja arvata. Norra kahevõistleja Andreas Skoglundi sõnul võib see spordialale saatuslikuks saada.

"See on kurb. Eks näis, kuidas kahevõistlusel pärast selle otsuse langetamist läheb," ütles Skoglund Norra Rahvusringhäälingule.

2026. aasta taliolümpiamängud olid Norra kahevõistlejatele küllaltki edukad. Parimaid tulemusi saavutas Jens Luraas Oftebro, kes võitis kolm kuldmedalit, millest kaks olid individuaalsed ning koos Skoglundiga võidutses ta paarissprindis. See jäi ühtlasi Skoglundi parimaks tulemuseks nendel olümpiamängudel, individuaalselt saavutas ta neljanda ja seitsmenda koha.

Ühtlasi võisid olla need kahevõistlejate jaoks ajaloo viimased olümpiamedalid, sest kahevõistlus eemaldati taliolümpia kavast. Esialgu on kahevõistluse tulevik aga lahtine, sest ROK pole veel kinnitanud plaane järgmisteks taliolümpiamängudeks.

Skoglund sõnas, et ei oska veel otsuse mõju spordialale hinnata. "Seda on veel raske öelda, aga on olemas oht, et järgneva paari aasta jooksul see spordiala sureb välja," lausus Skoglund. 

Norralase sõnul on olnud lõbus olla osa olümpiamedali võidust, aga ta oleks soovinud saada veel võimalusi olümpiamängudel osaleda. 

"Aga siiski on oluline endale teadvustada, et ma olen saanud osaleda ühel olümpial," sõnas Skoglund. 

Kahevõistleja on ebakindel kahevõistluse väljaarvamise põhjuste osas, kuid ei usu, et saatuslikuks sai spordialas valitsev ebavõrdsus või väheste riikide osalus. Sellele vaatamata kavatseb ta jätkata spordialaga tegelemist.

Toimetaja: Lisette Holst

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