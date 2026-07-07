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ROK heitis kahevõistluse taliolümpia programmist välja

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) juhatus otsustas teisipäevasel konverentsil kahevõistluse taliolümpiamängude kavast välja arvata.

"Olümpiamängude ajal viib ROK läbi ülemaailmse uuringu, mis hõlmab kõiki alasid ja distsipliine. Milano Cortina OM-i ajal mõõdeti 14 erinevat populaarsusindikaatorit ning 11-s neist oli kahevõistlus kõigi aladega võrreldes viimasel kohal," avaldas ROK teisipäevases pressiteates.

"Lisaks sellele on kahevõistlusel jätkuvalt probleemid mitmekülgsusega: viimase nelja OM-i jooksul on medali võitnud vaid viis riiki. Kahevõistlus jätkab 2028. aastani noorte OM-programmis ning võib oma koha taliolümpiamängudel taastada 2034. aastaks," lisas olümpiaspordi katusorganisatsioon.

2030. aasta taliolümpiamängud on seega esimesteks, kus mehi ja naisi võistleb võrdselt. ROK ootab mängudele 3046 sportlast (1525 naist ja 1521 meest).

Uute aladena lisati 2030. aasta OM-programmi vabastiilis suusatamine ja lumelauasõit (freeride) ning synchro9 ehk sünkroniseeritud iluuisutamine. Samuti tuuakse OM-kavva laskesuusatamise paarissegateatesõit.

"Meie esimene reaktsioon on paratamatult pettumus," kommenteeris Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i president Alexander Ospelt pärast ROK-i otsust. "Kahevõistlus on olümpiamängude kavas olnud alates esimestest mängudest 1924. aastal ning on Põhja suusaalade nurgakiviks. See on ala, mis on tänu naiste kaasamisele selgelt kasvanud ning laienenud. See on FIS-i ning meie liikmesriikide jaoks väga karmiks otsuseks," lisas ta.

Kahevõistluse tuleviku kohal on pikalt olnud murepilved, peamiselt seetõttu, et naiste seas - eriti mitte-Euroopa riikide puhul - on konkurents olnud tagasihoidlik ning Rahvusvaheline olümpiakomitee ei pea praegust olukorda jätkusuutlikuks.

Aprillis tegid 40 Prantsusmaa suve- ja talialade sportlast, kelle sekka kuulusid nii olümpiavõitjad kui teised tiitlivõistluste medalistid, ROK-ile ühisavalduse ning nõudsid kahevõistluse jätmist olümpiaprogrammi; mai alguses tegid sisuliselt kõik MK-sarjas võistlevad sportlased ROK-ile ühispöördumise, millele kirjutasid alla ka Kristjan Ilves, Ruubert Teder, Fred Gustavson ja Karel Pastarus.

Kahevõistlusele on tähelepanu pööratud ka poliitilisel tasandil, näiteks tegi ROK-ile veel esmaspäeva õhtul pöördumise New Yorgi senaator Chuck Schumer. "Igal aastal kogunevad naised üle kogu USA New Yorgi osariigi talispordikeskustesse – nagu olümpiat võõrustanud Lake Placid -, et võistelda koha nimel USA kahevõistluskoondises," sõnas Schumer.

"Neil ei ole aga võimalust osaleda olümpiamängudel, sest seal ei ole naiste kahevõistlus kavas. Naiste võistlema lubamine ei ole mitte ainult õiglane, vaid nende säravate sportlike saavutuste tunnustamine. Palun ROK-il see halb heastada ning lubada naistele samad võimalused, nagu on meestel," lisas senaator.

Toimetaja: Anders Nõmm

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