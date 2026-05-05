Kahevõistlejate palve ROK-ile: meie unistus on teie kätes, hoidke seda elus

Kahevõistluse tuleviku kohal on juba mõnda aega olnud mustad murepilved, peamiselt seetõttu, et naiste seas - eriti mitte-Euroopa riikide puhul - on konkurents tagasihoidlik ning Rahvusvaheline olümpiakomitee ei pea praegust olukorda jätkusuutlikuks. Lõplikult kinnitatakse 2030. aasta taliolümpia võistlusprogramm 24. ja 25. juunil toimuval ROK-i istungil.

Kui kuu aega tagasi tegid 40 Prantsusmaa suve- ja talialade sportlast, kelle sekka kuulusid nii olümpiavõitjad kui teised tiitlivõistluste medalistid, ROK-ile ühisavalduse ning nõudsid kahevõistluse jätmist olümpiaprogrammi, moodustasid kahevõistlejad üle kogu maailma nüüd ühisrinde.

Esmaspäeval ROK-ile saadetud ühispöördumisele on alla kirjutanud sisuliselt kõik MK-sarjas võistlevad sportlased, teiste seas eestlased Kristjan Ilves, Ruubert Teder, Fred Gustavson ja Karel Pastarus.

"Kirjutame teile kahevõistlejatena, kelle elud on vormitud meie spordiala poolt ning kes unistavad võistelda maailma suurimal laval, taliolümpiamängudel. Meie olümpiaunistus on tõeline ja väga isiklik. See unistus on nüüd teie kätes," seisis ühispöördumises.

"Kahevõistlus ei ole spordiala, milleni jõutakse üleöö. Olümpiale jõudmine nõuab aastaid pühendumist, arengut ja visadust. Paljud meist alustasid lapsena, pühendudes teekonnale, mis kestab aastakümneid. Võimalus esindada oma riiki olümpiamängudel on ülim tasu selle kogu elu kestnud pingutuse eest. Palume teil lugupidavalt kaaluda meeste kahevõistluse jäämist ning naiste kahevõistluse lisamist olümpiaprogrammi," lisasid sportlased.

"Naiste kahevõistluse viimaste aastate kasv ja areng on olnud erakordne. Sportlased on sellele alale pühendanud kogu oma elu, nii, nagu nende meestest kaasvõistlejad. Nende pühendumus, talent ja kirg peegeldab olümpiaväärtusi, mida me kõik jagame. Olümpialiikumise juhtidena mõistate, milline võim on spordil inspireerida, ühendada ja elusid muuta. Kahevõistlus on seda meie kõigi jaoks teinud. See on meile andnud unistuse, mille poole püüelda. Täna palume teil seda unistust elus hoida: mitte ainult praeguse sportlaste põlvkonna jaoks, vaid ka neile poistele ja tüdrukutele kogu maailmas, kes alustavad oma kahevõistluse teekonda ja loodavad ühel päeval olümpialavale astuda," lõppes ühispöördumine.

Oma allkirja andsid avaldusele 98 kahevõistlejat.