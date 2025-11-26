X!

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

Korvpall
Bryce McBride
Bryce McBride Autor/allikas: Tartu Ülikool Maks & Moorits
Korvpall

Tartu Ülikooli Maks & Mooritsa korvpallimeeskonnaga liitus 25-aastane ameeriklasest mängujuht Bryce McBride, keda ootab ees kahe nädala pikkune testperiood.

188 sentimeetrit pikk McBride esindas üliõpilasliigas NCAA Eastern Michigani ja Youngstown State ülikoolide meeskondi. Möödunud hooajal kuulus ameeriklane Leedu esiliiga võistkonda Perlas Vilkaviškis, kus ta kogus keskmiselt 17,1 punkti, 2,7 lauapalli ja 2,8 söötu. Võistkond lõpetas hooaja teisel kohal. McBride valiti sealjuures aasta välismängijaks ning nimetati liiga sümboolsesse viisikusse.

"Otsisime tagamängijat, kes suudab rünnakul vastaste survega toime tulla ja suudab ka kaitses ise survet anda. McBride on selgelt skoorimisele orienteeritud, kiire ja füüsiline mängujuht. Täpsema pildi saame temast ette juba testperioodil," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa.

McBride jõudis Eestisse teisipäeva õhtul ning esimese trenni tegi ta meeskonnaga kaasa juba kolmapäeva hommikul. Väljakul näeb tagamängijat kõikide eelduste kohaselt Tartu järgmises Eesti-Läti liiga kohtumises, 5. detsembril kodusaalis Läti Ülikooli vastu.

Tartu Ülikool on Eesti-Läti liigas alustanud hooaega suurepäraselt ning pole esimeses kümnes kohtumises kaotusvalu tundnud. Liigatabelis ollakse esimesel kohal, teisel real jätkab samuti kümme võitu, aga ka ühe kaotuse saanud Riia Zelli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

09:51

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Kirves pärast vigastuspausi: vorm võiks parem olla

25.11

Kriisa aitas oma kooli järjekordse koduvõiduni

25.11

New York Knicks surus 12. korda järjest Brooklyn Netsi põlvili

24.11

Ettore Messina taandus Milano Olimpia juhendaja kohalt

24.11

Drell ülesannetest Badalonas: minu roll ei olegi visata 25 punkti mängus

24.11

Rannula avalikustas koondise koosseisu, pikkust on vähe

24.11

Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid

24.11

Bratka hiilgas Manchesteris kaksikduubliga

24.11

Lakers alistas võõrsil Jazzi, Thunder ja Raptors jätkasid seeriat

24.11

Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

videod

sport.err.ee uudised

15:26

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

15:10

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

14:29

Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

14:00

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

13:37

Tamm langes üksikmängus konkurentsist, aga saab võimaluse revanšiks

13:00

RALLIBLOGI | Tänak istub Saudi Araabias viimast korda Hyundai rooli

12:54

Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

12:31

Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il Slovakkia esinduse

11:53

Bunker sai kirja suurvõidu, Tartu derbis võidutses Ravens

11:26

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

10:22

Vetkal naasis algkoosseisu ja Dordrecht alistas Operi kunagise koduklubi

09:51

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

09:12

FIA kehtestas rallimeeste puhkeaegade pikkuse

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

loetumad

25.11

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

10:48

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

08:39

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

24.11

VIDEO | Ronaldo sai hakkama fantastilise käärlöögiga

25.11

VIDEO | Itaalias tehti rekordiliselt kiire penaltiviga

25.11

Saksamaa murdmaasuusataja ei pääse olümpiavõitu kaitsma

25.11

Neuville sai Saudi Araabias trahvikviitungi

25.11

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

25.11

FIFA halastas MM-i eel puhaste paberitega Ronaldole

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo