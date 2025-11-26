Tartu Ülikool tõi testimisele ameeriklasest mängujuhi

188 sentimeetrit pikk McBride esindas üliõpilasliigas NCAA Eastern Michigani ja Youngstown State ülikoolide meeskondi. Möödunud hooajal kuulus ameeriklane Leedu esiliiga võistkonda Perlas Vilkaviškis, kus ta kogus keskmiselt 17,1 punkti, 2,7 lauapalli ja 2,8 söötu. Võistkond lõpetas hooaja teisel kohal. McBride valiti sealjuures aasta välismängijaks ning nimetati liiga sümboolsesse viisikusse.

"Otsisime tagamängijat, kes suudab rünnakul vastaste survega toime tulla ja suudab ka kaitses ise survet anda. McBride on selgelt skoorimisele orienteeritud, kiire ja füüsiline mängujuht. Täpsema pildi saame temast ette juba testperioodil," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa.

McBride jõudis Eestisse teisipäeva õhtul ning esimese trenni tegi ta meeskonnaga kaasa juba kolmapäeva hommikul. Väljakul näeb tagamängijat kõikide eelduste kohaselt Tartu järgmises Eesti-Läti liiga kohtumises, 5. detsembril kodusaalis Läti Ülikooli vastu.

Tartu Ülikool on Eesti-Läti liigas alustanud hooaega suurepäraselt ning pole esimeses kümnes kohtumises kaotusvalu tundnud. Liigatabelis ollakse esimesel kohal, teisel real jätkab samuti kümme võitu, aga ka ühe kaotuse saanud Riia Zelli.