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Raske graafiku küüsis Kuusmaa: natuke jäi korvpallimõistusest puudu

Korvpall
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Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi laupäeval Eesti-Läti liiga raames kodusaalis tunnistama Valmiera 93:86 paremust. Samad meeskonnad mängisid ka kevadel finaalis.

"Natuke jäi korvpallimõistusest puudu," tõdes Tartu meeskonna peatreener Aivar Kuusmaa pärast kohtumist. "Vahepeal täitsime kaitseülesandeid hästi, vahepeal jooksis kinni. Nad said väga lihtsalt kaugvisetega mängu tagasi, meil ei olnud võistkondlikud vead täis, oleks võinud need ära kasutada."

Tartul on selja taga üsna keeruline periood. Viimase 37 päeva jooksul on mängitud 11 kohtumist, nende seas viis euromängu tugevate vastastega ning Eesti-Läti liiga kohtumised nii Riia klubide Zelli ja VEF-i kui nüüd Valmiera vastu. Kuusmaa sõnul mängib väsimus kindlasti oma rolli.

"On näha, et midagi jääb puudu ja rotatsioon on mul väike olnud, selle peab suuremaks ajama," tõdes Kuusmaa. "Need mängud enne koondisepausi tuleb veel ära kesta. Rumalad otsused, selles mängus need kahjuks maksavad. Üldjoontes ma ei saa laita ka, mehed võitlesid ja teades meie graafikut, kellega me oleme mänginud ja mis reisid meil on selja taga olnud, pean lootma, et varsti läheb rahulikumaks, taastume ja saame uuesti normaalseid treeninguid teha ja paremaks minna."

Tartu kaotas laupäeval lauavõitluse 29:42, positiivse poole pealt jääb silma kohati hästi töötanud agressiivne kaitse, mis sundis Valmiera mehi tegema 19 pallikaotust. "Fookus kaob väsimuse pealt mingil hetkel ära. Kui sa lased esimesel poolajal endale selja taha lõigata neli-viis korda, kus saadakse kümme lihtsat punkti... juba esimene rünnak: Märt [Rosenthal] mängis 20 sekundit ideaalset kaitset, siis unustas ära, [Bryce] McBride läks ja pani kolmese. Väsimuse pealt fookus kaob ära, tulevad eksimused, mis karistatakse ära," rääkis Kuusmaa.

Eelmisel hooajal Tartu rünnakuid vedanud ameeriklasest tagamängija McBride pakkus 1500-pealisele Tartu publikule hea esituse, kui kogus 21 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu. "Ta on ju hea mängumees," tõdes Tartu peatreener. "Tegime ta elu võimalikult raskeks. Ma arvan, et ta domineerib selles liigas kindlasti ka sellel hooajal."

Toimetaja: Anders Nõmm

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