Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost
Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula nimetas kandidaadid eelseisvateks maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängudeks. Esialgsesse nimekirja kuulub 25 mängijat.
Eesti jaoks algab MM-valiksari võõrsil, kui 28. novembril kohtutakse Koperis kohaliku aja järgi kell 18 Sloveeniaga ning 1. detsembril võõrustatakse Tallinnas Unibet Arenal kell 20 algavas mängus Tšehhi koondist.
Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid:
Leemet Böckler | Miasto Szkla Krosno (POL)
Henri Drell | Club Joventut Badalona (ESP)
Kregor Hermet | Kalev/Cramo
Markus Ilver | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Mikk Jurkatamm | Avellino Basket (ITA)
Taavi Jurkatamm | TalTech/ALEXELA
Janari Jõesaar | KK Bosna BH Telecom Sarajevo (BIH)
Carlos Jürgens | Club Ourense Baloncesto S.A.D. (ESP)
Mihkel Kirves | Jonavos "CBet" (LTU)
Artur Konontšuk | Bursaspor Basketbol (TUR)
Kristian Kullamäe | BC Lietkabelis (LTU)
Gregor Kuuba | Kalev/Cramo
Karl Johan Lips | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Erik Makke | Kalev/Cramo
Rauno Nurger | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Martin Paasoja | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Siim-Markus Post | TalTech/ALEXELA
Sander Raieste | UCAM Murcia (ESP)
Joonas Riismaa | Derthona Basket (ITA)
Märt Rosenthal | Kalev/Cramo
Kasper Suurorg | Energa Trefl Sopot (POL)
Matthias Tass | Legia Warszawa (POL)
Hugo Toom | Kalev/Cramo
Kaspar Treier | Napoli Basket (ITA)
Robert Valge | Tartu Ülikool Maks & Moorits
Lõplik nimekiri mängijatest, kes esindavad Eesti rahvuskoondist valikmängudes Sloveenia ja Tšehhi vastu, selgub novembrikuu teises pooles enne rahvuskoondise kogunemist Tallinnas.
Lisaks kuulub H-valikgruppi ka Rootsi, kellele Eesti sõidab külla 26. veebruaril. Rootslasi võõrustatakse seejärel 1. märtsil, valiksarja lõpetavad juuli alguses toimuv kodumäng Sloveenia ja võõrsilmatš Tšehhiga.
