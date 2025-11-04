Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

Lisaks kuulub H-valikgruppi ka Rootsi, kellele Eesti sõidab külla 26. veebruaril. Rootslasi võõrustatakse seejärel 1. märtsil, valiksarja lõpetavad juuli alguses toimuv kodumäng Sloveenia ja võõrsilmatš Tšehhiga.

Lõplik nimekiri mängijatest, kes esindavad Eesti rahvuskoondist valikmängudes Sloveenia ja Tšehhi vastu, selgub novembrikuu teises pooles enne rahvuskoondise kogunemist Tallinnas.

Eesti jaoks algab MM-valiksari võõrsil, kui 28. novembril kohtutakse Koperis kohaliku aja järgi kell 18 Sloveeniaga ning 1. detsembril võõrustatakse Tallinnas Unibet Arenal kell 20 algavas mängus Tšehhi koondist.

