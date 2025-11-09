X!

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli FIBA Euroopa karikasari: BC Kalev/Cramo - PAOK
Korvpalli FIBA Euroopa karikasari: BC Kalev/Cramo - PAOK Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise tagamängija Kasper Suurorg vigastas oma koduklubi Sopoti Treflit esindades rannet ning peab mitu nädalat platsi kõrval veetma.

Sopot kirjutab sotsiaalmeedias, et Suurorg sai kolmapäevases FIBA Euroopa karikasarja kohtumises Aserbaidžaani klubi Neftchi vastu randmevigastuse ning peab taastudes jätma vahele kõik novembrikuised mängud.

See võib ühtlasi tähendada, et mängujuhil ei õnnestu Eesti koondist aidata 28. novembril toimuvas MM-valikmängus Sloveenia vastu ega kolm päeva hiljem toimuvas mängus Tšehhiga. Suurorg pidi vahele jätma ka tänavuse EM-finaalturniiri, kui taastus põlve ristatisideme vigastusest.

Suurorg on Poolas alustanud hästi: koduliigas on ta viie mänguga keskmiselt kogunud 14,4 punkti, 3,4 lauapalli ja 2,2 resultatiivset söötu; eurosarjas on tema keskmised näitajad 16,5 punkti, 2,8 lauapalli ja 4,5 korvisöötu.

Toimetaja: Anders Nõmm

