Korvpalliliidu spordidirektor: EM natuke mõjutab koondise komplekteerimist

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Eesti meeste korvpallikoondis alustab algaval nädalal maailmameistrivõistluste valiksarja. Reedel, 28. novembril sõidetakse külla SLoveeniale ja esmaspäeval, 1. detsembril võõrustatakse Tšehhit. Kuidas on lood koondise komplekteerimisega, avab usutluses ERR-i spordisaatele korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

Paar nädalat on käinud jutud, et Kasper Suurorg ja Mattias Tass on vigastatud. Nad ei ole mänginud. Kas nad tulevad või ei tule?

Reaalsus on see, et tulevad kohale, aga koondist suure tõenäosusega aidata ei saa. Tass on küsimus. Homme on viimane check ja saab lõpliku otsuse. Aga ei ole väga palju positiivset oodata.

Mis tal täpselt viga on? Kui Suurorg ja ranne on läbi käinud, siis mis teema Tassil täpselt on?

Tassil on hüppeliigese üks pisike kõhr, mis teeb muret. Taastusravi on osutunud keerulisemaks kui eeldati. See on põhimure. Pigem on paus teinud asja hullemaks kui esialgu arvati.

Nädala sees tuli suhteliselt jahmatav uudis, et Sander Raieste seekord koondisega ei liitu. Veel üllatavamaks tegi see, et eile õhtul mängis ta Hispaania liigas, korralikke minuteid ja hea mängu. Ometi ta koondise eest mängima ei tule. Milline on tema lugu?

Lugu on juba pikem. Suvest on üht koma teist kaasa jooksnud ja lõpuks on see, et peame vaatama, et mängija pisivigastuste hulk, mis on kogunenud, hakkab lõpuks meil mõjutama palgakindlustuse lugu ja muid asju juurde. Oleks üsna suur risk. Kui vaatame pikemalt ette, siis on meil selles MM-valiktsüklis võimalik Sander Raiestet veel viies aknas kasutada. Seal tuleb teha mingeid otsuseid, et vaadata pikka vaadet. See on see moment, mis on osade jaoks raske...

Seda on praegu harjumatu kuulata.

Eks ta on nagu on, keeruline või mitte, aga peame saama sellest ka aru, et lõpuks palk makstakse klubist ja mängija peab olema seal vormis. Kui toome ta jõuga siia, teeme mängud ära ja läheb tagasi ja on katki, siis klubil on väga hea võimalus öelda, et ta ei pea palka maksma mingi perioodi, sest kindlustus seda ei kata. Palgakindlustus on ette nähtud õnnetusjuhtumiteks, aga ülekoormusvigastusi see ei kata. Need on momendid, millest tuleb väga täpselt aru saada, miks me midagi teeme.

Henri Drell mängis täna Hispaania liigas Badalona eest 24 minutit, 11 punkti. Korralik mäng. Kas ta on juba lennuki peal?

Jah, on lennuki peal. Täna öösel kuskil kella ühe ajal peaks saabuma. Henri on tulemas ja kõik liigub õiges suunas.

Ameerika ülikoolides mängivatest palluritest on olnud palju juttu. Sisuliselt on neid võimatu kätte saada. Kas neile mingid kontrollmeilid igaks juhuks läksid või seekord ei läinud?

Meil välja ei läinudki, kuna selle aja peale, mil koondis hakkab toimetama, hooaeg käib. Stefan Vaaksiga oli Heiko Rannulal üht koma teist rääkida, aga Stefan näitab täna väga head mängu. Keeruline oleks oodata, et ta saab tulema. Teistega samamoodi, põhirollis ja väga keeruline kedagi keset hooaega kätte saada.

Koondiseaken on laias laastus esmaspäevast järgmise teisipäevani. Mida mängijad selle eest alaliidult saavad peale piiritu tänu korvpallisõprade poolt?

Eks oleme kõvasti pingutanud, et võimalikult head ja mugavat siinolekut. Me ise nimetame seda tugiteenuseks ja seda üritamegi ajada. Siiamaani on mängijad väga positiivsed. Ma arvan, et see on põhiasi. Osad alaliidud kasutavad võib-olla muid variante, aga täna oleme läinud seda teed. Kõik on mängijate jaoks ette-taha ära tehtud - see on põhiline. Nad tulevad koju ja tunnevadki, miks on siia tulnud.

Oleme Sloveeniaga mänginud ja paar aastat tagasi võitsime Saku Suurhallis Kristian Kullamäe ilusast viimasest kolmepunktiviskest. Aga millal selle akna jaoks algab suhtlus mängijatega?

Ametlik versioon on kutsuda 30 päeva enne koondiseakent. Aga eks 45 päeva enne hakkab vaikselt suhtlus pihta. Peame arvestama ka sellega, et EM just lõppes. Kohe ei ole mõtet torkima hakata. Kes on uutes koduklubides, elavad sisse, vaatame, kuidas läheb. Siis hakkab see suhtlus pihta.

Karl-Johan Lips ja Martin Paasoja Tartust. Kas nemad saavad lõpuks selle kutse?

Saavad.

Kolm akent mängitakse koondisel selles tsüklis. Kas praegune on mängijate kokkusaamise koha pealt kõige keerulisem?

Nii on. EM ikkagi natuke mõjutab. Me ei ole selles keskkonnas üksi. Teistel koondistel on sama lugu. Seisud on võrdsed ja ei ole põhjust viriseda. Need, kes on kohal - me oleme väga rahul.

Toimetaja: Siim Boikov

