Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

Alessio Landra.
Alessio Landra. Autor/allikas: Basket/Facebook
Eesti meeste korvpallikoondise treenerite ja tugipersonali tiimiga liituvad uuest valiktsüklist kolm liiget, kui tööd alustavad Alessio Landra (abitreener), Helvis Trääder (füsioterapeut) ning Ott-Erik Kalmus (üldkehalise ettevalmistuse treener).

Peatreener Heiko Rannula ja abitreener Indrek Reinboki kõrval asub tööle 37-aastane itaallane Alessio Landra, kes on töötanud alates 2020. aastast Reinar Halliku Korvpallikoolis. Varem on Landra olnud abitreener Itaalia kõrgliiga klubis Fiat Torino Auxilium, kus peatreeneriks oli legendaarne Larry Brown. Samuti on ta juhendanud mitmeid Itaalia noorte võistkondasid.

Landra asendab koondise treeneritetiimis Brett Nõmme, kes jääb eemale maailmameistrivõistluste valiktsükli kahest esimesest aknast, kuid liitub meeskonnaga taas 2026. aasta juunis.

Korvpallikoondise füsioterapeutide nimekirja täiendab Priit Lehismetsa kõrval Helvis Trääder, kes töötas samas rollis ka 2015. aastal, kui rahvuskoondis mängis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Riias. Trääder kuulub ka Eesti meeste jalgpallikoondise taustajõudude koosseisu.

Rahvuskoondise tugipersonali uue liikmena asub tööle üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, kes on sama ametit pidanud nii korvpalli noortekoondistes, Tartu Ülikool Maks & Mooritsa klubi juures, meeste võrkpallikoondises kui ka Bigbank Tartus. Kalmus on juhendanud Eesti tippsportlasi nagu Rasmus Mägi ja Kelly Sildaru ning on sporditeaduste doktorant.

Eesti jaoks algab MM-valikturniir 28. novembril võõrsil Sloveenia vastu, kolm päeva hiljem kohtutakse kodus Tšehhiga. Tuleva aasta veebruari lõpus ja märtsi alguses mängitakse nädala jooksul kaks korda Rootsiga ning valikturniir lõppeb 6. juulil Tšehhis, millele eelneb kodumäng Sloveeniaga.

Toimetaja: Henrik Laever

