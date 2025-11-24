Treier sai Itaalias võidurõõmu tunda, Legia kaotas teise mängu järjest

Eesti korvpallikoondise keskmängija Kaspar Treier ning tema koduklubi Napoli alistasid Itaalia kõrgliigas Sassari, teistel eestlastel nii hästi ei läinud.

Napoli tegi kodupubliku ees avaveerandi lõpus 9:0 spurdi, millega läks pausiks kolmega juhtima. Edu paisus teisel veerandil kahekohaliseks ja kuigi Sassari võitles südikalt lõpuni, ei loovutanud eestlase leivaisa enam edu, vormistades lõpusireeni kõlades 86:75 (24:21 , 24:18, 15:18, 23:18) võidu.

Kaspar Treier pääses platsile 18 minutiks ning kogus kolm punkti (kolmesed 1/1), kolm lauapalli ja ühe korvisöödu.

Teisel Itaalias mängival koondislasel, Joonas Riismaal nii hästi ei läinud, kui tema koduklubi Tortona pidi koduväljakul Venezia vastu leppima 90:98 (22:22, 25:30, 17:22, 26:24) kaotusega. Eestlane sai kümme minutit mänguaega, mille jooksul viskas viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/1) ja haaras ühe lauapalli.

Napoli jätkab liigatabelis nelja võidu ja viie kaotusega üheksandal real, Tortona on kogunud kuus võitu ja kolm kaotust, millega jätkatakse neljandal kohal.

Türgi kõrgliigas palliv Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor pidi võõrsil tunnistama võimsa Istanbuli Fenerbahce 92:84 (23:21, 18:24, 26:19, 25:20) paremust. Eestlane usaldati väljakule 13 minutiks, kuid tema panus jäi tagasihoidlikuks: Konontšuk viskas kaks punkti (kahesed 1/3) ja tegi kaks pallikaotust.

Korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula alustas Varssavi Legia juhendajana hooaega kuue järjestikuse võiduga, aga nüüd on klubi kaotanud kaks mängu järjest. Pühapäeval alistas Varssavi Dziki eestlase juhendatava tiitlikaitsja 84:79 (20:12, 22:28, 19:28, 23:11).

Matthias Tass kaasa ei teinud, Legia resultatiivseim oli endine Kalev/Cramo tagamees Ben Shungu, kes kogus 21 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Pühapäeval käis väljakul ka Rait-Riivo Laane, kelle koduklubi Plovdivi Academic jäi võõrsil alla Pleveni Spartakile 82:96 (13:22, 18:15, 28:28, 23:31). Eestlasest mängujuhi arvele jäi kolm punkti (kolmesed 1/3), kaks lauapalli ja neli korvisöötu. Academic jätkab liigatabelis kahe võidu ja kuue kaotusega üheksandal real.