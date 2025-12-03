Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

Keskmängia Matthias Tass pälvis esmakordselt välja antud Tallinna aasta võistkondliku pallimänguala sportlase auhinna. Sügisest aste kõrgemale, Poola kõrgliiga tiimi Legiasse siirdunud Tass edestas hääletusel võrkpallur Marx Aru ja jalgpallur Mattias Käiti.

"Au on saada sellise auhinna osaliseks. Olen tänulik, et mind nomineeriti muidugi ja tänulik neile, kes minu poolt hääletasid. Eriti kui nüüd esimest korda seda auhinda välja anti, siis kõik mäletavad ju alati esimest ja selles mõttes olen õnnelik, et see olen mina," ütles Tass ERR-ile.

"Ei saa jätta tänamata treenereid Belgias ja kaasmängijaid, sest tegemist on meeskondliku alaga. Ma pole üksi väljakul. Võitsime meistritiitli, võitsime karika, saime maksimumi aastast kätte."

Hiljutistes MM-valiksarja mängudes pidi Eesti koondis paraku ilma temata hakkama saama, sest keskmängija taastub veel vigastusest. "Minul on väike probleem hüppeliigeses. Avastati põletik ülekoormusest ja nüüd olen siin viimased kuu aega erinevaid protseduure teinud," rääkis Tass.

"Loodetavasti peale seda viimast protseduuri on parenemise märgid tulekul. Tunnen ennast paremini ja väljakul tunnen ka väga hästi. Loodetavasti järgmise paari nädalaga on asi lahendatud," lisas keskmängija. "Mina tean, kuidas need liigutused platsi peal hakkavad tundma. Kui mingit valu ei ole, siis on minek."

Suvel koondise juhendaja Heiko Rannula klubisse siirdunud Tass ütles, et Poola kõrgliiga on väga füüsiline liiga. "Iga päev on nii treeningutel kui mängudel madistamine, keegi ei anna midagi kergelt. Väga kõrgetasemelist korvpalli mängitakse," sõnas ta.