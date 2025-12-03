X!

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Tallinna aasta võistkondliku pallimänguala sportlaseks valiti korvpallikoondisega EM-finaalturniiril mänginud ning klubiga Belgia meistriks tulnud Matthias Tass.

Keskmängia Matthias Tass pälvis esmakordselt välja antud Tallinna aasta võistkondliku pallimänguala sportlase auhinna. Sügisest aste kõrgemale, Poola kõrgliiga tiimi Legiasse siirdunud Tass edestas hääletusel võrkpallur Marx Aru ja jalgpallur Mattias Käiti. 

"Au on saada sellise auhinna osaliseks. Olen tänulik, et mind nomineeriti muidugi ja tänulik neile, kes minu poolt hääletasid. Eriti kui nüüd esimest korda seda auhinda välja anti, siis kõik mäletavad ju alati esimest ja selles mõttes olen õnnelik, et see olen mina," ütles Tass ERR-ile.

"Ei saa jätta tänamata treenereid Belgias ja kaasmängijaid, sest tegemist on meeskondliku alaga. Ma pole üksi väljakul. Võitsime meistritiitli, võitsime karika, saime maksimumi aastast kätte."

Hiljutistes MM-valiksarja mängudes pidi Eesti koondis paraku ilma temata hakkama saama, sest keskmängija taastub veel vigastusest. "Minul on väike probleem hüppeliigeses. Avastati põletik ülekoormusest ja nüüd olen siin viimased kuu aega erinevaid protseduure teinud," rääkis Tass.

"Loodetavasti peale seda viimast protseduuri on parenemise märgid tulekul. Tunnen ennast paremini ja väljakul tunnen ka väga hästi. Loodetavasti järgmise paari nädalaga on asi lahendatud," lisas keskmängija. "Mina tean, kuidas need liigutused platsi peal hakkavad tundma. Kui mingit valu ei ole, siis on minek."

Suvel koondise juhendaja Heiko Rannula klubisse siirdunud Tass ütles, et Poola kõrgliiga on väga füüsiline liiga. "Iga päev on nii treeningutel kui mängudel madistamine, keegi ei anna midagi kergelt. Väga kõrgetasemelist korvpalli mängitakse," sõnas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

23:12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

16:49

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

09:46

Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu

09:11

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

02.12

Soome korvpalliäss plaanib siiski NCAA-sse minna

02.12

Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

02.12

Matthias Tass pälvis Tallinna linnalt esimest korda välja antud auhinna

02.12

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

02.12

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

02.12

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

02.12

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama

videod

sport.err.ee uudised

23:28

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

23:12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

22:32

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

22:06

ETV spordisaade, 3. detsember

21:44

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

21:16

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

21:06

Aadu Luukase karikafinaalis kohtuvad Bigbank ja Pärnu

20:15

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

19:18

Võrus peetakse TV 10 Olümpiastarti hooaja esimene vabariiklik etapp

18:42

Yakovlev andis Olympiakose duubli vastu väravasöödu

18:13

Autoralli Eesti meistrivõistlustel sõidetakse järgmisel aastal kuus etappi

18:10

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

17:21

Malõgina alustas Antalya turniiri kindla võiduga

16:49

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16:17

Aron saab hooaja viimasel etapil veel korra Alpine'i autoga sõita

loetumad

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

18:10

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

21:16

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

20:15

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

02.12

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

12:34

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

02.12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

00:13

Haaland jõudis rekordkiirusel Inglismaa kõrgliigas saja väravani

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo