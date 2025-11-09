Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

Ogier asus Jaapani rallit juhtima pärast neljandat katset ning kasvatas oma edu esimese täispika võistluspäeva lõpuks 7,9 sekundile. Kuigi tiimikaaslane Evans jõudis laupäeval kaheksakordse maailmameistri kannule, hoidis Ogier liidrikohast kinni ning saavutas Jaapanis oma karjääri 66. rallivõidu.

Punktikatse möödus väga tasavägiselt ja Ogier ning Evans olid viimases vaheajapunktis täpselt sama ajaga, aga Ogier leidis otsustavas lõigus 0,096 sekundit ja teenis pühapäeval veel kümme lisapunkti.

See tähendab, et Evans jätkab küll MM-sarja üldliidrina, kuid nende kahe mehe vahe on hooaja viimase mõõduvõtu eel vaid kolm punkti.

Kalle Rovanperä (Toyota) lõhkus reedese võistluspäeva alguses oma auto vedrustuse, kuid suutis piisavalt parandustöid teha ja ei pidanud katkestama. Kahekordne maailmameister näitas seejärel oma karjääri eelviimasel rallil suurepärast minekut ja ronis lõpuks kuuendale kohale, kogudes pühapäeval veel kuus punkti. Matemaatiliselt on ka temal veel võimalus MM-tiitel võita, aga teistel peab Saudi Araabias tõeliselt kehvasti minema.

Ott Tänak (Hyundai) ei leidnud Jaapanis oma autos tasakaalu, kuid lõpetas sellegipoolest neljandana ning lisas pühapäeval veel neli punkti. Ta läheb Saudi Araabiasse 213 punktiga ning saavutab suure tõenäosusega tänavusel hooajal neljanda koha.

MM-sarja sõitjate üldseis (Jaapani ralli üldarvestuse + pühapäevane arvestus + punktikatse):

1. Elfyn Evans 272 punkti (17+4+4)

2. Sebastien Ogier 269 (25+5+5)

3. Kalle Rovanperä 248 (8+3+3)

4. Ott Tänak 213 (12+2+2)

5. Thierry Neuville 166 (0+0+0)

6. Takamoto Katsuta 111 (0+0+0)

7. Adrien Fourmaux 96 (0+0+0)

8. Sami Pajari 94 (15+0+0)

9. Oliver Solberg (6+0+0)

10. Gregoire Munster 36 (10+0+1).

Seis võistkondlikus arvestuses:

1. Toyota punkti 692 punkti MM-tiitel kindlustatud

2. Hyundai 464

3. M-Sport Ford 191