KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

Nädala suurim spordiuudis Eestis on Ott Tänaku teade, et ta lõpetab täiskohaga piloodina MM-tasemel sõitmise.

Paul Aron Alpine'i vormel 1 meeskonnas põhisõitja kohta ei teeninud.

Jalgpalli Eesti meistrivõistluste lõpplahendus andis kuldmedali FC Florale.

Rae naiskond tõstis Eesti naiste klubivõrkpalli eurosarjas jälle pildile. Meestel on aga tekkinud omamoodi kurioosne olukord, sest Tartu ja Pärnu peavad ka euroväljakutel madistama omavahel.

Eesti naiste korvpallikoondis jõuab suuremahuliselt rahvusringhäälingu eetrisse. Indrek Reinboki aeg Kalev/Cramo peatreenerina sai otsa.