X!

KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

Varia
Foto: ERR
Varia

Vikerraadio spordisaates "Võimla" kohtusid sel teisipäeval Anu Säärits, Ivar Lepik ja Johannes Vedru.

Nädala suurim spordiuudis Eestis on Ott Tänaku teade, et ta lõpetab täiskohaga piloodina MM-tasemel sõitmise.

Paul Aron Alpine'i vormel 1 meeskonnas põhisõitja kohta ei teeninud.

Jalgpalli Eesti meistrivõistluste lõpplahendus andis kuldmedali FC Florale.

Rae naiskond tõstis Eesti naiste klubivõrkpalli eurosarjas jälle pildile. Meestel on aga tekkinud omamoodi kurioosne olukord, sest Tartu ja Pärnu peavad ka euroväljakutel madistama omavahel.

Eesti naiste korvpallikoondis jõuab suuremahuliselt rahvusringhäälingu eetrisse. Indrek Reinboki aeg Kalev/Cramo peatreenerina sai otsa.

Toimetaja: ERR Sport

viimased uudised

14:01

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

13:27

Jäähoki kuulsuste hall täienes Chara ja Keithiga

12:44

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

12:12

Tammeka otsib Valtnale asendajat

11:35

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

11:23

KUULA | "Võimla" küsis: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

10:55

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

10:14

Igonen aitas Degerforsil suure põgenemise ellu viia

09:42

Edmonton Oilers pesi häbi maha

09:08

VIDEO | Wigginsi vägev lõpukorv jättis võidu Miamisse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

10.11

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

10.11

Alcaraz kerkis taas esireketiks, Glinka tõusis karjääri parimale kohale

10.11

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

10.11

Suvine NBA finalist on kümnest mängust kaotanud üheksa

10.11

Suri nii mängija kui treenerina korvpalli kuulsuste halli valitud Wilkens

10.11

VIDEOD | Kommentaatoriboksi roninud Trump vilistati NFL-i mängul välja

10.11

Euroopasse naasnud Teder: ei ole ammu novembrikuus Eestis käinud

10.11

Kaldvee ja Lill said ootamatu kaotuse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo