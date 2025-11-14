X!

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Meeste tennise maailma edetabelis teisel kohal paiknev itaallane Jannik Sinner jõudis Torinos jätkuval ATP finaalturniiril settigi kaotamata poolfinaali.

Alagrupi viimases matšis alistas Sinner veidi üle pooleteise tunni kestnud kohtumises 6:3, 7:6 (3) ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 5.).

Sinner realiseeris mängu jooksul neljast murdevõimalusest kaks. Sheltonil oli vaid üks murdepall, mida tal ei õnnestunud ära kasutada.

See oli Sinneri ja Sheltoni üheksas omavaheline kohtumine ja kui nende esimeses matšis kaks aastat tagasi jäi peale Shelton, siis pärast seda on Sinner saanud ameeriklasest jagu kaheksas mängus järjest, seejuures pole ta neist kaheksas kohtumises Sheltonile settigi loovutanud.

Mullu kodupubliku ees aastalõputurniiril triumfeerinud Sinner on Torinos võitnud kaheksa mängu järjest. ATP finaalturniiril kaotas ta viimati seti 2023. aasta finaalis, kus jäi lõpuks alla Novak Djokovicile. Ühtlasi on too kaotus ta viimane, mis Sinner on sisetingimustes saanud – 24-aastane itaallane on siseturniiridel saanud järjest 28 võitu.

Poolfinaalis läheb Sinner vastamisi esimest korda finaalturniiril nelja parema sekka jõudnud austraallase Alex de Minauriga (ATP 7.).

Viimase poolfinalisti, keda ootab ees maailma esireket Carlos Alcaraz, selgitavad reede õhtul sakslane Alexander Zverev (ATP 3.) ja kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 8.). Mõlemal on praegu kirjas üks võit ja üks kaotus ehk kes nende omavahelise matši võidab, see pääseb ka poolfinaali.

Toimetaja: Maarja Värv

