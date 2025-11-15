X!

Aastalõputurniiri finaalis kohtuvad Sinner ja Alcaraz

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Meeste tennise aastalõputurniiril Torinos jõudis laupäeval esimesena finaali tiitlikaitsja Jannik Sinner, kes alistas Austraalia esireketi Alex de Minauri 7:5, 6:2. Hilisõhtul selgus, et pühapäeval mängitakse oodatud finaal, sest esireket Carlos Alcaraz oli 6:2, 6:4 üle Felix Auger-Aliassime'ist.

Maailma seitsmes reket de Minaur päästis kohtumise avasetis kaks murdepalli ning läks siis ise Sinneri servil 40:0 ette, aga ei suutnud oma võimalust ära kasutada. Tasavägises setis tõrjus Austraalia esinumber veel kolm murdepalli, aga Sinner sai 11. geimis lõpuks oma tahtmise.

Teine sett kuulus juba kindlalt maailma teisele reketile: Sinner lubas oma kahel servigeimil de Minaurile vaid ühe punkti, läks 4:0 juhtima, tõrjus siis ka ise murdepalli ning lõpetas mängu teise matšpalliga.

Tund ja 53 minutit kestnud mängus võitis Sinner oma esimeselt servilt 84 protsenti punktidest ja sooritas 29 äralööki 22 lihtvea kõrval. De Minauri arvele jäi 21 äralööki ja 26 lihtviga. Sinneri 13 murdepallist tõrjus de Minaur 10.

"Oli väga raske mäng, eriti esimese seti algus. Ta servis väga hästi, väga täpselt. Teises setis murdsin alguses kiirelt ja tõstsin oma taset - üritasin olla agressiivsem ja see töötas, aga see oli keeruline matš. Kolm järjestikust aastat finaali jõuda tähendab minu jaoks palju," rääkis Sinner Torino publikule.

De Minauri nüüd kõigis 13 omavahelises mängus alistanud Sinner kohtub pühapäevases finaalis maailma esireketi Carlos Alcaraziga, kes alistas tunni ja 23 minutiga Felix Auger-Aliassime'i.

"Tundsin, nagu oleksin väljakul võinud kõike teha," kommenteeris hispaanlane oma esimest setti. "Vahet pole, kas see oli ees- või tagantkäelöök, tilkpall - kõik jäi piiridesse. Mu enesekindlus sundis teda oma stiili muutma ja mul on hea meel, et suutsin sellel tasemel jätkata," ütles Alcaraz.

Sel hooajal on Alcaraz Sinneri vastu viiest mängust võitnud neli, aga itaallasel on samas käsil 30-mänguline võiduseeria siseväljakutel.

Toimetaja: Anders Nõmm

