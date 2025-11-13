Carlos Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina

X!

Itaalias Torinos jätkuval ATP aastalõputurniiril lõpetas maailma esireket Carlos Alcaraz alagrupi täiseduga ja aitas koos endaga poolfinaali ka austraallase Alex de Minauri.

Juba varem endale koha poolfinaalis kindlustanud Alcaraz sai viimases alagrupimatšis pisut vähem kui poolteist tundi kestnud kohtumises 6:4, 6:1 jagu itaallasest Lorenzo Musettist (ATP 9.).

22-aastane hispaanlane võitis Jimmy Connorsi nimelises alagrupis kõik kolm kohtumist. Koos temaga pääses sellest alagrupist edasi de Minaur, kes alistas neljapäeval enda viimases matšis Taylor Fritzi 7:6 (3), 6:3.

Ühtlasi sai selgeks, et Alcaraz lõpetab aasta maailma esireketina esimest korda pärast 2022. aastat. Aastalõputurniiril poolfinaali jõudmisega on tal kirjas 11650 edetabelipunkti ning maailma teine reket Jannik Sinner ei saa temast mööduda, sest isegi kui Sinner võidaks aastalõputurniiri, siis oleks itaallase arvel 11500 punkti.

Alcarazi poolfinaali vastane selgub reede õhtul Björn Borg nimelises alagrupis, kus edasipääsu nimel heitlevad omavahel Alexander Zverev (ATP 3.) ja Felix Auger-Aliassime (ATP 9.). Sellest alagrupist on juba poolfinaali jõudnud Sinner, kellel tuleb nelja parema seas vastamisi minna de Minauriga.

