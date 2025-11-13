Fritzi alistanud de Minaur peab lootma Alcarazi võidule

De Minaur alistas Fritzi veidi rohkem kui poolteist tundi kestnud kohtumises 7:6 (3), 6:3. Austraallane servis viis ässa, võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest ning realiseeris neljast murdepallist kaks.

Fritzil õnnestus vastase serv murda kohe esimese seti alguses, kuid rohkem võimalusi tal ei tulnud. Ta sooritas 17 äralöögi kõrval 33 lihtviga ning võitis vaid 66 protsenti esimese servi punktidest.

De Minaur tagab endale koha nelja parema seas juhul, kui sinna juba jõudnud Alcaraz alistab õhtuses matšis Lorenzo Musetti (ATP 9.). Kui Musetti võidab, siis pääseb tema edasi poolfinaali. Omavaheliste mängude saldo on Alcarazi kasuks kuus-üks.

Mullu aastalõputurniiril finaali jõudnud Fritz langes neljapäevase kaotusega konkurentsist välja.