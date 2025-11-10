Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

Põlva Serviti oli pühapäeval nii käsipalli Eesti meistriliiga kui Balti liiga arvestuses kirja läinud mängus võõrsil Viljandi HC-st üle 34:25 (18:12).

Kohtumine algas tasavägiselt, kus kumbki meeskond eduseisu kuni 16. minutini ei saavutanud ja tabloolt vaatas vastu viigiseis 8:8. Alates 17. minutist realiseeris Põlva Serviti paremini ja hakkas vaikselt eduseisu kasvatama. Viljandi HC-l vastukäiku vastu panna ei olnud. Poolajale mindi Põlva Serviti eduseisus 18:12.

Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud. Viljandi HC üritas leida vastukäiku, kuid seekord seda ei leitud. Viljandi HC peatreener Marko Koks tõdes peale mängu mõtlikult, et meeskond võitleb see hooaeg oma vigadega.

"Praeguses seisus oleme me täpselt sellises hetkes, kus ma tunnen, et mina treenerina ei saa mängijaid enam aidata," sõnas Koks. "Mängijad teavad, mis on nende kõige nõrgemad kohad hetkel ja kui mäng peale hakkab, siis nad eksivad täpselt nende samade hetkede vastu, millest me räägime enne mängu ja millest nad ise on teadlikud. Nii kahjuks on. Peame hakkama siit välja ronima, midagi üle ei jää."

Meeskonnad ei saa pikalt võidurõõmu ega kaotusevalu tunda, sest juba 12. novembril läheb meistriliiga edasi: Viljandi HC võõrustab kodusaalis tabelis viimasel kohal olevat HC Viimsi/Alexelat ja Põlva Serviti omakorda tabelis neljandat kohta hoidvat HC Kehra Horizon Pulp&Paperit.

Balti liiga jätkub meeskondadele juba novembrikuu viimastel päevadel, kui mõlemad sõidavad Leetu, kus kohtutakse hetkel Balti liiga tabelis viimasel kohal oleva Granitas Karyse ja tabeli liidri HC Dragunas Klaipedaga.