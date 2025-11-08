Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

Anikina sai favoriidile hästi vastu kohtumise alguses, kui seis oli 2:2. Oma servil suutis noor mängija domineerida, aga viiendas geimis mängis Malõgina sedavõrd hästi, et võttis jõuga murde ära. Pärast seda hakkas ka Anikina mäng pisut ära vajuma ja kui esimene serv välja ei tulnud, siis teist servi ründas Malõgina tugevalt ja sai kohe initsiatiivi või isegi äralöögi, vahendab Tennisnet.ee.

Uuesti suutis Anikina vastupanu osutada päris mängu lõpus, kui ta oli juba 0:5 taga. Ilmselt pingest vabanenuna sai ta ka mängu ainsa murde, aga eks sisuliselt oli mäng juba tehtud. "Olen praegu heas vormis ja täna mängisin ka hästi. Kuid Liza oli väga tubli, teda ootab kindlasti suur tulevik," ütles Malõgina.

Äsja kaotas Malõgina Suurbritannias 16-aastasele mängijale ning seetõttu oskab võrrelda. "Olen kindel, et Liza on kolme aasta pärast, aga võib-olla varemgi sama tugev. Ta näeb hästi väljakut ja tunnetab mängu."

Malõgina naaseb veel novembris profituurile, sest praegune vorm vajab realiseerimist. Suvel langes ta edetabelis päris palju, aga Eesti esireket ei nimetanud seda mõõnaks. "Olin aasta algul vigastatud ja vormi taastamiseks läks lihtsalt aega. Serv on kindlasti viimasel ajal palju paremaks läinud, enam ei kaota oma pallingugeime nii palju."

"Ma ei tea, kas oli loota paremat tulemust või mitte, aga ega see tasemevahe päris hull pole," ütles hoolealuse Anikina mängu kohta treener Ain Suurthal. "Kustkohast jääb puudu, see on eelkõige serv ja tõrje. Kui vastane saab oma teist servi mängida kogu aeg ohutult, aga Liza jääb profitasemel teise serviga surve alla. Praegu ta mängib ikkagi veel väga noorte tennist ja seal saab rahulikult samal tasemel edasi mängida."

Suurthali sõnul ei läinud tema hoolealune nii mängima, et vaatab, kui palju geime õnnestub saada. "Ta läks ikka algul normaalselt proovima ja mäng oli ka päris ilus. Siis tulid aga mõned lihtsamad vead sisse ja punkte jäi seetõttu võtmata. Siis hakkab see peas keerlema ja kuskil hakkad üle pingutama," ütles Suurthal.

Kuid treener näeb, et kahe-kolme aasta pärast Anikina juba võidab Malõgina tasemel mängijaid. "Meil on veel aega paari mänguelemendi kallal töötada ja usun, et pole mingit probleemi."