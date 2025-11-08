X!

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina võitis kuuendat korda tennise aastalõputurniiri, mis alates sellest aastast kannab Kapitel Mastersi nime. Finaalis alistas ta 13-aastase tulevikulootuse Elizaveta Anikina 6:2, 6:2.

Anikina sai favoriidile hästi vastu kohtumise alguses, kui seis oli 2:2. Oma servil suutis noor mängija domineerida, aga viiendas geimis mängis Malõgina sedavõrd hästi, et võttis jõuga murde ära. Pärast seda hakkas ka Anikina mäng pisut ära vajuma ja kui esimene serv välja ei tulnud, siis teist servi ründas Malõgina tugevalt ja sai kohe initsiatiivi või isegi äralöögi, vahendab Tennisnet.ee.

Uuesti suutis Anikina vastupanu osutada päris mängu lõpus, kui ta oli juba 0:5 taga. Ilmselt pingest vabanenuna sai ta ka mängu ainsa murde, aga eks sisuliselt oli mäng juba tehtud. "Olen praegu heas vormis ja täna mängisin ka hästi. Kuid Liza oli väga tubli, teda ootab kindlasti suur tulevik," ütles Malõgina.

Äsja kaotas Malõgina Suurbritannias 16-aastasele mängijale ning seetõttu oskab võrrelda. "Olen kindel, et Liza on kolme aasta pärast, aga võib-olla varemgi sama tugev. Ta näeb hästi väljakut ja tunnetab mängu."

Malõgina naaseb veel novembris profituurile, sest praegune vorm vajab realiseerimist. Suvel langes ta edetabelis päris palju, aga Eesti esireket ei nimetanud seda mõõnaks. "Olin aasta algul vigastatud ja vormi taastamiseks läks lihtsalt aega. Serv on kindlasti viimasel ajal palju paremaks läinud, enam ei kaota oma pallingugeime nii palju."

"Ma ei tea, kas oli loota paremat tulemust või mitte, aga ega see tasemevahe päris hull pole," ütles hoolealuse Anikina mängu kohta treener Ain Suurthal. "Kustkohast jääb puudu, see on eelkõige serv ja tõrje. Kui vastane saab oma teist servi mängida kogu aeg ohutult, aga Liza jääb profitasemel teise serviga surve alla. Praegu ta mängib ikkagi veel väga noorte tennist ja seal saab rahulikult samal tasemel edasi mängida."

Suurthali sõnul ei läinud tema hoolealune nii mängima, et vaatab, kui palju geime õnnestub saada. "Ta läks ikka algul normaalselt proovima ja mäng oli ka päris ilus. Siis tulid aga mõned lihtsamad vead sisse ja punkte jäi seetõttu võtmata. Siis hakkab see peas keerlema ja kuskil hakkad üle pingutama," ütles Suurthal.

Kuid treener näeb, et kahe-kolme aasta pärast Anikina juba võidab Malõgina tasemel mängijaid. "Meil on veel aega paari mänguelemendi kallal töötada ja usun, et pole mingit probleemi."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

16:43

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

08:46

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

07.11

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

07.11

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

06.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

06.11

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

06.11

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

06.11

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

05.11

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

05.11

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

05.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril teise ringi

04.11

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:14

VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

16:43

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

16:08

Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

15:52

"Spordipühapäevas" räägitakse autorallist ja kodusest jalgpallist

15:34

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

15:14

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

15:02

VIDEO | Kolm väravat tagasid Florale otsustavas voorus tiitli

14:58

Debüüthooajal Flora meistriks viinud Vassiljev: jaanuaris olime teadmatuses

14:25

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

13:49

Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

13:33

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

12:59

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

12:48

Werder pööras mängu lõpus kaotusseisu võiduks, Hein ikka pingil

12:08

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

10:50

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

10:09

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

09:48

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

loetumad

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

14:25

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

07.11

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo