Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Viimastel nädalatel on autoralli kogukondades arutatud palju Ott Tänaku tuleviku üle, sest 2019. aasta maailmameistri leping Hyundaiga saab selle hooajaga läbi. Eestlane ütles Jaapani rallil, et jätkab oma karjääri ning viitas, et on juba allkirja andnud.

Viimasest kuuest hooajast viis Hyundai rooli taga istunud Tänak ei ole andnud täielikku kinnitust oma tuleviku osas, aga võistkond ise on korduvalt välja öelnud, et tahaks eestlasega veel koostööd teha. Tänak on olnud läbirääkimiste jooksul pigem kidakeelne, aga Jaapani rallil andis ta mõista, et kokkuleppeni on jõutud.

"Me teame suures plaanis, mis me teema, aga see on tiimi otsustada, millal see välja kuulutatakse," ütles Tänak Motorsport.com-ile.

Hyundai on palganud viimase kuu jooksul võistkonda omajagu tehnilisi nõunikke ja tõi tiimi uueks spordidirektoriks endise rahvusvahelise autoliidu ametniku Andrew Wheatley. Ühtlasi on võistkonnaga liitunud kogenud tehnikud Sebastien Metz ja Massimo Carriero, mõlemad töötasid Tänakuga M-Spordis.

"Massimot tean eriti hästi. Töötasime vanasti koos ja ta on väga aktiivne mees ja keegi, keda meie tiim hädasti vajab. Loodan, et ta annab meile palju," ütles Tänak. "Me pole sel aastal kruusal kõige halvemad olnud. Oleme konkurentsis ja mõned eksimused on olnud, aga asfalt on meil selge nõrkus. Peame selle järgmiseks aastaks korda saama."

Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux jätkavad Hyundai juures ja võistkonna spordidirektori Wheatley sõnul ongi suurimaks väljakutseks olnud Tänaku veenmine. "Läbirääkimised veel kestavad ja me oleme jõudnud juba hooaja lõppu. Peame mõistma, kus me oleme ja ühtki otsust veel tehtud pole," ütles Wheatley.

"Ott on meie suurim väljakutse. Teiste meestega on asi selge, aga meil on veel tööd teha. See polegi niivõrd tiimi teha, asi on pigem selles, mis Oti elus toimub."

"See on keeruline. Sa reisid pidevalt ühelt rallilt teisele ja koju jõudes saad aru, et su lapsed on suureks kasvanud. Sõitjaid motiveerib tahtmine võita ja see teeb asja keerulisemaks. Aga see on Oti otsus. Me tahaksime teda oma võistkonda. Ta sobib Thierry ja Adrieni kõrvale, aga see on lõpuks tema enda otsus," lisas Wheatley.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

