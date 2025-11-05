Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

Kaheksa parema seas lähevad Tamm/Weber kokku kohaliku paari Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huangiga, kes lülitasid kolmapäeval 6:2, 6:3 võiduga konkurentsist välja esimesena asetatud Michael Vrbensky/Neil Oberleitneri.

Esimese seti kallutasid Tamm/Weber enda kasuks kaheksandas geimis sooritatud murdega. Teises setis jäid nad kohe murdega taha, kuid võitsid seisult 2:5 viis geimi järjest.

Tamm ja tema prantslasest paariline Arthur Weber kohtusid esimeses ringis Kaichi Uchida (Jaapan) ja Park Ui-sungiga (Lõuna-Korea).

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: