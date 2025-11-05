Tamm pääses paarismängus veerandfinaali
Tennisist Kristjan Tamm jõudis koos paarilisega Taipei Challenger 100 kategooria turniiril veerandfinaali.
Tamm ja tema prantslasest paariline Arthur Weber kohtusid esimeses ringis Kaichi Uchida (Jaapan) ja Park Ui-sungiga (Lõuna-Korea).
Esimese seti kallutasid Tamm/Weber enda kasuks kaheksandas geimis sooritatud murdega. Teises setis jäid nad kohe murdega taha, kuid võitsid seisult 2:5 viis geimi järjest.
Kaheksa parema seas lähevad Tamm/Weber kokku kohaliku paari Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huangiga, kes lülitasid kolmapäeval 6:2, 6:3 võiduga konkurentsist välja esimesena asetatud Michael Vrbensky/Neil Oberleitneri.
Üksikmängus piirdus Tamm kvalifikatsiooniga.
