Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Igor Pissarev
Tennisist Kristjan Tamm jõudis koos paarilisega Taipei Challenger 100 kategooria turniiril veerandfinaali.

Tamm ja tema prantslasest paariline Arthur Weber kohtusid esimeses ringis Kaichi Uchida (Jaapan) ja Park Ui-sungiga (Lõuna-Korea).

Esimese seti kallutasid Tamm/Weber enda kasuks kaheksandas geimis sooritatud murdega. Teises setis jäid nad kohe murdega taha, kuid võitsid seisult 2:5 viis geimi järjest.

Kaheksa parema seas lähevad Tamm/Weber kokku kohaliku paari Yu Hsiou Hsu/Tsung-Hao Huangiga, kes lülitasid kolmapäeval 6:2, 6:3 võiduga konkurentsist välja esimesena asetatud Michael Vrbensky/Neil Oberleitneri.

Üksikmängus piirdus Tamm kvalifikatsiooniga.

Toimetaja: Henrik Laever

