Pariisis võidutsenud Sinner võtab Alcarazilt esikoha tagasi

Tänavu Austraalia lahtistel ja Wimbledonis slämmivõidu võtnud Sinner teenis hooaja viimasel Mastersi turniiril veel ühe karika, kui alistas finaalis kanadalase Felix Auger-Aliassime 6:4, 7:6 (4).

Eelmise aasta suvel maailma esireketiks kerinud Sinner löödi augustis tipust, kui Carlos Alcaraz temast mööda hüppas. Hispaanlane kaotas Pariisis juba teises ringis, mis tähendab, et itaallane kerkib uuesti edetabelis esikohale. "Olen äärmiselt õnnelik, viimased kuud on suurepäraselt läinud. Töötan oma mängu kallal ja näen tulemusi, raske on end halvasti tunda!" ütles Sinner.

Pea kaks tundi kestnud finaalis sai ainsana murdega hakkama just uus esireket, kui ta Auger-Aliassime esimese servigeimi võitis. Kanadalane mängis äärmiselt hästi ning tõrjus viis murdevõimalust, kuid itaallane pani otsustavatel hetkedel siiski paremuse maksma. "See oli väga keeruline matš, mul ei olnud palju võimalusi. Pidin need, mis sain, ära kasutama," ütles itaallane.

Tennisehooaeg on lõpusirgel ja järgmisel nädalavahetusel saabki alguse ATP finaalturniir. Sinner läheb Torinosse tiitlikaitsjana ning loodab kodupubliku ees kindlustada ka edetabeli esikoha.