Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

Reedel kaotas Eesti noortekoondis Iisraelile ja läks laupäeval vastamisi Leeduga, kes jäi samuti reedel alla Tšehhile 16:39. See tegi pühapäevasest meie koondisele väga tähtsa kohtumise ning vastane oli vaja kindlasti alistada, kui veel finaalturniiri lootus taheti õhus hoida.

Tempokalt alanud kohtumises otsustasid mõlemad treenerid minna peale agressiivse kõrge kaitsega. Kuigi Eesti sai 6:3 varajase edu, siis vaid mõned minutid hiljem oli Henri Sillaste sunnitud aja maha võtma, kui Leedu omakorda 7:6 ette läks. Rünnakul hädas olnud eestlased olid üheksa minutid skoorimata ning vastased võitsid esimese poolaja 16:9.

Teise poolaja alguses paistis eestlaste jaoks lootusekiir, kui agressiivse kaitse ja kiirrünnakute abiga suudeti 41. minutiks Mart Heinsalu tabamuse järel vahe 17:20 peale vähendada. Eesti suutis rünnakul paremini realiseerida, kuid leedukatel oli iga Eesti õnnestumise peale vastus olemas. Kolm minutit enne lõppu tõi Oliver Kollo eestlased värava kaugusele, kuid Leedu oli viimastel hetkedel kindlam ning võitis 34:31.

"Läksime täna juba garderoobist väljudes kohtumisele paremini peale ning tundus, et meestel on mõtteviis õigel kohal," alustas eestlaste poolelt mängu parimaks valitud Sepp. "Tundus, et kuskil 10. minutil ronis aga mõte pähe, et eduseis on juba piisav ja jalg läks väikese protsendi võrra kergemaks. Leedu sai oma rongile hoo sisse ning me ei suutnud seda poolaja lõpuni peatada."

"Teisel poolajal võtsime end juba korralikult kokku ning tulime vastastele samm-sammu haaval pidevalt lähemale. Lõpuks aga maksime oma lolluste eest esimese perioodi lõpus ning ei suutnud enam võiduks piisavalt teha. Nüüd tuleb lihtsalt pea püsti homsele vastu minna, tänase teise poolaja enesekindlus kaasa võtta ning endast parim anda," lõpetas Sepp.

Eesti resultatiivseimad olid laupäeval Oliver Kollo seitsme, Aron Sepp kuue ning Ian Molotov viie tabamusega. Vastaste poolelt skooris Maksim Paskovskis üheksal korral. Tänane kaotus tähendas eestlaste jaoks ühtlasi, et EM-finaalturniiri pilet on käest läinud ning meie koondisel tuleb leppida B tasemega.

Eesti koondise koosseis EM valikturniiriks:

Gabriel Haabma, Eke Varusk, Kevin Piir, Kermo Kuklase, Daniel Adamberg, Aron Sepp, Joseph Laaniste, Sander Slivin, Tom Simion Treiman, Timo Roomere, Gregor Jaanus, Marten Vihvelin, Oliver Kollo, Mart Heinsalu, Karl Sebastian Aamer, Ian Molotov

Treenerid: Henri Sillaste, Heldur Sepp, Marko Koks, Füsioterapeut: Allar Lamp, Võistkonna juht: Mihkel Jürisson