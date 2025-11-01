India tenniselegend tõmbas 45-aastaselt karjäärile joone alla

"Kuidas jätta hüvasti millegagi, mis andis su elule mõtte? Pärast 20 unustamatut aastat tuuril on aeg… riputan ametlikult reketi varna," teatas Bopanna ühismeedias.

2003. aastal profidebüüdi teinud Bopanna jõudis üksikmängus maailma edetabelis 213. reale, aga suurem edu saatis teda paarismängus, kus mullu jaanuaris sai temast kõigi aegade vanim mees, kes esimest korda edetabelis esikohale tõusnud.

Bopanna on kuuel korral mänginud slämmiturniiride finaalis – kolm korda paaris- ja kolm korda segapaarismängus. Esimese slämmivõidu sai ta 2017. aasta Prantsusmaa lahtistel segapaaris koos kanadalanna Gabriela Dabrowskiga ning teise mullu Austraalia lahtistel, kui triumfeeris paarismängus koos kohaliku mängija Matthew Ebdeniga. Sellega sai Bopannast vanim slämmivõitja profitennise ajastul.

Bopanna on igal Mastersi turniiril vähemalt korra finaali jõudnud. Ühtekokku on tal paarismängus 26 turniirivõitu, neist kuus tulid Mastersi tasemel.

Kahel korral on Bopanna jõudnud ka aastalõputurniiril paarismängus finaali, kuid võitu ta seal ei saanud. Aastatel 2002–2023 kuulus ta India Davise karikasarja meeskonda, lisaks on ta mänginud kolmel olümpial – 2012, 2016, 2024.

"India esindamine on olnud minu elu suurim au. Iga kord, kui astusin väljakule, trikoloor rinnal, tundsin suurt uhkust," ütles Bopanna. "Iga serv, iga punkt, iga mäng – mängisin alati selle lipu eest, selle tunde nimel, enda riigi eest."

Bopanna pidas enda profikarjääri viimase mängu Pariisi Mastersil, kus tema paariliseks oli Aleksandr Bublik. Avaringis pidid nad tunnistama John Peersi ja James Tracy 7:5, 2:6, 10:8 paremust.