Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

Soome päevaleht Aamulehti kirjutab, et mitmevõistleja Saga Vannineni ning eestlasest treeneri Erki Noole koostöö jätkub ka uuel hooajal.

Noole juhendamisel võitis Vanninen tänavu kuldmedali nii sisekergejõustiku MM-il kui EM-il ja krooniti seitsmevõistluses uue Soome rekordiga 6563 punkti U-23 vanuseklassi maailmameistriks. Tokyo MM-ile saabus soomlanna ühe medalisoosikuna, kuid pidi leppima 6396 punkti ja seitsmenda kohaga.

Nool rääkis päevalehele, et kuigi allkirju paberil veel pole, on ta Vannineniga juba alustanud ettevalmistust uueks hooajaks. "Oleme kaks korda päevas harjutanud. Kõik on läinud sujuvalt ja Saga pole kordagi öelnud, et peaks plaane muutma. Seega on tema poolt kõik korras," rääkis olümpiavõitja.

Vannineni mänedžer Keijo Keränen kinnitas, et kokkulepe jätkamiseks on olemas ning ühiselt tehakse tööd Los Angelese olümpiamängudele mõeldes.